Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел на три года санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Под ограничения среди прочих попадала российская компания Wildberries, ее подразделения в различных странах, а также ее руководство, в частности, учредитель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук, еще один совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко и руководитель направления "книги" Алексей Кузьменко.

Под санкциями также оказался ряд неправительственных организаций, связанных с Донецкой народной республикой и Крымом. Речь идет об "Официальном Репрезентационном центре Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции" и "Ассоциации Франция-Крым". Кроме того, в "черный список" попали два француза Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан - за их связи с ДНР.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента Украины, все активы этих организаций и компаний должны быть заблокированы на территории Украины. Им запрещен транзит ресурсов и людей через Украину, им запрещено передавать технологии и права интеллектуальной собственности.

Указ ввел в действие решения, принятые Советом национальной безопасности и обороны Украины 16 июля.