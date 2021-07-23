Жителей аварийных домов заставляют платить за капремонт

Коммунальные организации иногда продолжают требовать с жителей аварийных домов взносы на капитальный ремонт. А недавно отремонтированные здания порой через несколько месяцев попадают в разряд домов под снос. Это выяснили в ходе мониторинга региональных программ капремонта активисты Общероссийского народного фронта.

Проведенный в июне анализ программ капремонта показал, что в них нередко включены не только фактически ветхие дома, но даже и жилье, официально признанное аварийным, отмечают в ОНФ. Хотя по закону такие здания не подлежат капремонту. В 61 из 81 проанализированной регпрограммы было обнаружено 912 аварийных домов. Лидируют по числу таких нарушений Карелия (140 аварийных зданий), Башкортостан (69 домов) и Нижегородская область (50 домов). Уже за время проведения мониторинга 11 регионов успели внести изменения в региональные программы и исключить 90 аварийных зданий из адресных перечней, добавляют в ОНФ.

Включение аварийных домов в программы капремонта ведет к тому, что их жителям, вопреки закону, продолжают начислять взносы за капремонт. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в этих 912 домах проживает 26,3 тысячи человек, которыми накоплено более 210,6 млн рублей взносов на капремонт (данные по 723 домам).

Продолжают платить за капремонт жители дома в городе Бологое Тверской области, приводит пример ОНФ. При этом дом признан аварийным еще в апреле 2019 года, предназначен к сносу в 2025 году, а 5 из 8 квартир уже расселены. Кроме того, неадекватно распланированы работы по капремонту дома - так, ремонт кровли и фасада запланирован уже после сноса здания, рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Калекин. Начислялись взносы на капремонт и жителям аварийного дома в селе Мельница Нижнеудинского района Иркутской области. После обращения ОНФ региональные власти пообещали прекратить начисления и до конца года исключить этот адрес из регпрограммы.

Проблема в том, что дома признают аварийными муниципалитеты, а программы капитального ремонта составляют региональные власти, и они оперативно не обмениваются сведениями, поясняет исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) Анна Мамонова. Однако любая программа капремонта должна ежегодно актуализироваться, и в течение года аварийные дома вычеркивают из программы. За этим внимательно следит прокуратура, отмечает Мамонова.

Вторая проблема - нерациональное расходование средств на капитальный ремонт аварийных или ветхих домов. Так, один из домов в Новгороде в 2019 году был отремонтирован на 2,9 млн рублей, тогда как еще в 2014 году он был признан аварийным. А дом в Черкесске Карачаево-Черкесской республики был признан аварийным в феврале 2019 года. Но в декабре 2020 года местный фонд капремонта заключил договор на работы по ремонту лифтов на 90 тысяч рублей, сообщают в ОНФ.

"Можно согласиться, что пока дом не расселен, необходим поддерживающий ремонт - например, замена крыши, - отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда", гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. - Но людям сложно объяснить, зачем регоператор капремонта выполняет какие-то косметические работы, почему они продолжают платить взносы на капремонт, если их дом будут сносить".

После признания дома аварийным, здание должно быть исключено из региональной программы, и на его ремонт не могут расходоваться средства, предназначенные для капремонта, подчеркивает Мамонова. Если необходим поддерживающий ремонт, жители могут скинуться, попросить сделать ремонт за счет средств управляющей компании или получить субсидию на это у муниципалитета, однако за счет взносов на капремонт это делать запрещено.

Еще сложнее ситуация с домами по сути ветхими, но еще не признанными аварийными. Чаще всего бывает, когда регоператор сначала проводит капремонт, и только после этого муниципальные власти признают дом аварийным, то есть затраты постфактум становятся "бросовыми", сообщают организаторы мониторинга. Пока дом официально не признан аварийным, нет оснований не проводить работы по капремонту, объясняет Мамонова.

Первоначально программы капремонта составлялись по техническим паспортам домов, где необходимость капремонта оценивалась расчетным методом, говорит директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Необходимо же проводить регулярное обследование домов и планировать капремонт, исходя из их нынешнего состояния. При этом должен быть запрещен текущий ремонт, если требуется замена более 30% труб или других конструкций, считает Вепрецкая. Пока это приводит к тому, что на средства текущего ремонта ставятся новые и новые "заплаты", а еще не отремонтированные места рвутся вновь и вновь, проблем жителей это не решает. В этом случае необходимо делать капитальный ремонт всех труб или всей кровли сразу.

Результаты мониторинга ОНФ будут направлены властям регионов, чтобы они проверили актуальность данных об аварийных домах и исключили их из программ капремонта. "ОНФ будет настаивать не только на прекращении начислений платы за капремонт в домах, признанных аварийными, мы будем добиваться возврата денежных средств гражданам, которые исправно платили по ошибочным квитанциям", - подчеркивают в ОНФ.

Минстрой ведет работу по выявлению домов, одновременно включенных в региональные программы и признанных аварийными, сообщили в пресс-службе ведомства. Информация о таких домах регулярно доводится до сведения регионов. С 2017 года из региональных программ исключено более 16 тысяч домов, признанных аварийными. Органы госжилнадзора, в свою очередь, регулярно проводят мониторинг размещения в ГИС ЖКХ информации о выставлении гражданам счетов на оплату взносов в фонд капитального ремонта. При выявлении нарушений выдаётся предписание на перерасчёт. Последняя проверка проходила в апреле-мае этого года. Сейчас в рамках развития ГИС ЖКХ ведётся работа над инструментами, которые позволят автоматизировать этот контроль и учесть региональные особенности формирования программ капитального ремонта.

Прямая речь

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин:

"Прежде всего, хочу отметить важность и значимость работы общественных организаций. В том числе благодаря их работе мы видим, где происходит сбой, какие вопросы необходимо урегулировать. Знаю об этой проблеме, занимаемся, все соответствующие поручения даны. В феврале этого года уже направлялась информация в регионы о недопустимости начисления взносов по многоквартирным домам, признанным аварийными. Ведем работу по цифровизации отрасли и развитию сервисов ГИС ЖКХ, которые в том числе позволят автоматизировать этот контроль. По каждому случаю, указанному в мониторинге ОНФ, будет проведена проверка".