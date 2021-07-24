Андрей Бочкарев: Почти 44 тысячи москвичей переселяются по программе реновации

Почти 44 тысячи москвичей переселяются по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами. В настоящее время переезжают и уже переселились в новые квартиры 43,9 тысячи жителей. Самое большое количество расселяемых по программе домов, 56, находится в Западном административном округе, где 2061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры", - сказал Бочкарев.

По словам главы стройкомплекса, в Восточном округе встретили или готовятся встречать новоселье 1700 семей из 55 домов. В Северном и Северо-Восточном округах в процессе переселения жители 32 и 27 домов соответственно, в которых проживают порядка 1800 семей.

Программа реновации необходима Москве для обеспечения высокого качество жизни горожан, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец. "Важность дальнейшего развития программы в том, что она должна учитывать не только задачи по обновлению жилого фонда, но и растущий спрос на комфортную городскую среду в Москве. И в процессе важно не поступаться качеством и разнообразием архитектурных решений домов и современным благоустройством общественных пространств районов, вошедших в программу", - подчеркнула она.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка одного миллиона человек.