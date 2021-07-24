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Рубрика: Общество

Биолог назвала условие для возникновения "вечной" пандемии COVID-19

Текст: Николай Грищенко
В центр мигранты могут прийтисамостоятельно, а не только всоставе организованной группы. Фото: Константин Завражин/РГ В центр мигранты могут прийтисамостоятельно, а не только всоставе организованной группы. Фото: Константин Завражин/РГ
В центр мигранты могут прийтисамостоятельно, а не только всоставе организованной группы. Фото: Константин Завражин/РГ

Только глобальная вакцинация жителей всех стран способна остановить пандемию коронавируса и предотвратить появление новых штаммов опасной инфекции. Прививки должны одновременно сделать жители Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов планеты.

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"У нас глобализация, границы между странами не закрыты, и мы представляем собой сообщающиеся сосуды. Если одна страна привита даже на 90 процентов, а другая привита на три процента, то прилетающие будут переносить с собой вирус", - сообщила KP.RU доктор биологических наук Анча Баранова.

Выход из сложившейся ситуации профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона видит в массовой вакцинации населения планеты.

"Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и так далее - все должны быть привиты, пока у других стран, которые привились первыми, иммунитет еще не закончился. А иначе мы пойдем по бесконечному кругу прививок", - считает Анна Баранова.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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