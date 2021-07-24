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24.07.2021 12:43
Рубрика: Власть

ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду"

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в количестве 302 человек.

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Федеральную часть партийного списка возглавили ее лидер Сергей Миронов и сопредседатели - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца. Глава ЦИК Элла Памфилова по традиции пожелала успеха партии на выборах. Председатель "Справедливой России - За правду" в свою очередь похвалил ЦИК за слаженную работу, подчеркнув, что документов от кандидатов требуется все больше, а сроки их проверки с каждым годом сокращаются.

Ранее ЦИК зарегистрировал списки "Коммунистов России" и ЛДПР.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по спискам, еще 225 - по одномандатным округам. Одновременно будут избраны главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Партии "Справедливая Россия" Единый день голосования-2021

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