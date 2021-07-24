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24.07.2021 12:14
Рубрика: Власть

Для военных в Арктике построили самый северный в мире бассейн

Текст: Юрий Гаврилов
В канун празднования Дня ВМФ России на военной базе Северного флота "Арктический трилистник", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыли самый северный в мире крытый плавательный бассейн.
Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, это  сложное гидротехническое сооружение для военных в Заполярье в кратчайшие сроки построили по распоряжению главы ведомства Сергея Шойгу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Уникальный бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,8 метра имеет три спортивные дорожки. Там могут одновременно заниматься плаванием 24 человека. Объект оснащен современной системой круглосуточной очистки, подогрева и поддержания температуры воды в 24 градуса Цельсия. Вода  для заполнения чаши бассейна подается из снегоплавильных установок. Подогрев, рециркуляция, фильтрация и обеззараживание воды осуществляется с использованием самого современного технологического оборудования и отвечает всем установленным санитарно-гигиеническим требованиям. В здании бассейна установлены панорамные окна, размещены душевые комнаты, гардеробная, раздевалки, вспомогательные помещения.

"Возведенный с использованием передовых строительных технологий крытый плавательный бассейн позволит военнослужащим, проходящим военную службу в суровых условиях Арктики, круглогодично заниматься плаванием, что положительно скажется на поддержании хорошей физической формы, будет способствовать снятию эмоционального напряжения и стресса, нормализации сна, укреплению иммунитета и общей сопротивляемости организма к внешним раздражителям", - отметили в Минобороны РФ.

Справка "РГ"

"Арктический трилистник" - второй жилой комплекс замкнутого цикла, построенный для Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым  на 75-м градусе северной широты построили "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Площадь "Арктического трилистника" - более 14 тысяч квадратных метров.  Автономность комплекса обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей до 150  военнослужащих в течение полутора лет. Строительство комплекса велось с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии. Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.

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