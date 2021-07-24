Доктор Шишонин поддержал предложение Александра Румянцева изменить систему медобслуживания пожилых

Предложение Александра Румянцева ввести в схему медицинского обслуживания пожилых людей врачей-геронтологов предоставит пациентам старшего возраста дополнительные возможности для лечения и реабилитации. Такое мнение высказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

"Врачи-геронтологи, взаимодействуя с врачами-специалистами, помогут пациентам старшего возраста подобрать конкретную программу для улучшения состояния здоровья. Индивидуальный подход к лечению человека, использование не только лекарственных препаратов, но и резервов организма позволит повысить качество жизни людей", - заявил Александр Шишонин.

По мнению доктора Шишонина, ежедневная гимнастика и сбалансированная физическая нагрузка улучшают состояние человека в любом возрасте. Врач-реабилитолог считает важным предложение Румянцева обеспечить на законодательном уровне право пенсионеров на ежегодные путевки в санатории и на курорты. Именно в санаториях закладывается правильный образ жизни для пожилого человека. Комплексы упражнений, которые пожилые люди освоят в санаториях, помогут им поддерживать форму в течение всего года, уверен Шишонин.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев последовательно выступает за улучшение медицинского обслуживания людей пожилого возраста - введения в поликлиниках специальных врачей-геронтологов и обеспечение на законодательном уровне пенсионеров ежегодным санаторно-курортным лечением.