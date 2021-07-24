Эксперт объяснила, что нужно сделать, чтобы не работать после 40 лет

Молодым людям, которые только закончили вуз или близки к этому, достаточно ежемесячно инвестировать 10-12 тысяч, чтобы через 20 лет иметь возможность не работать, а жить на пассивный доход. Об этом рассказала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

Как заявила эксперт, те, кому сейчас около 22 лет, вполне могут обеспечить себе беззаботное будущее, если начать инвестировать прямо сейчас, и выбрать потенциально интересные в долгосрочной перспективе отрасли.

"Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тыс. рублей в месяц", - говорит Смирнова.

Она отметила, что начинать можно с инвестиций и в тысячу рублей. Лучше всего следовать такому принципу: из 100 вычесть свой возраст - это будет доля акций в портфеле, а остальное должны составить облигации. То есть вчерашние студенты могут вкладывать около 80% своих сбережений в акции.

По словам Смирновой, потенциально выгодные для инвестирования отрасли - это диджитализация, "зеленые" энергетика, технологии и компании, а также биотехнологии, генная инженерия.

Эксперт добавила, что лучше всего инвестировать через фонды, поскольку портфель потребует незначительных средств, а покупка через Индивидуальный инвестиционный счет поможет получить налоговые льготы, тем самым повысив доходность, передают "Известия".