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24.07.2021 15:09
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснила, что нужно сделать, чтобы не работать после 40 лет

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодым людям, которые только закончили вуз или близки к этому, достаточно ежемесячно инвестировать 10-12 тысяч, чтобы через 20 лет иметь возможность не работать, а жить на пассивный доход. Об этом рассказала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

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Как заявила эксперт, те, кому сейчас около 22 лет, вполне могут обеспечить себе беззаботное будущее, если начать инвестировать прямо сейчас, и выбрать потенциально интересные в долгосрочной перспективе отрасли.

"Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тыс. рублей в месяц", - говорит Смирнова.

Она отметила, что начинать можно с инвестиций и в тысячу рублей. Лучше всего следовать такому принципу: из 100 вычесть свой возраст - это будет доля акций в портфеле, а остальное должны составить облигации. То есть вчерашние студенты могут вкладывать около 80% своих сбережений в акции.

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По словам Смирновой, потенциально выгодные для инвестирования отрасли - это диджитализация, "зеленые" энергетика, технологии и компании, а также биотехнологии, генная инженерия.

Эксперт добавила, что лучше всего инвестировать через фонды, поскольку портфель потребует незначительных средств, а покупка через Индивидуальный инвестиционный счет поможет получить налоговые льготы, тем самым повысив доходность, передают "Известия".

Экономика Финансы Инвестиции Компании Финансы Россельхозбанк

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