Эксперт рассказал, как пройти углубленное обследование после COVID-19

По данным ВОЗ, каждый десятый переболевший продолжает страдать от различных симптомов даже через 12 недель после перенесенного COVID-19. В Минздраве России сообщили, что риск тромбоза остается у трети переболевших. Даже легкое и бессимптомное течение болезни может впоследствии приводить к различным расстройствам организма. Поэтому с 1 июля в России запущена программа углубленной диспансеризации для постковидных пациентов. Какие обследования туда входят и что делать, если в вашей поликлинике в прохождении диспансеризации отказывают? На эти вопросы "Российской газете" ответил эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

"В первую очередь на обследования пригласят граждан с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Пройти углубленную диспансеризацию можно спустя 60 дней после такого как пациент переболел COVID-19", - пояснил Сергей Шкитин.

А что делать, если человек болел дома и к врачам не обращался, а спустя время почувствовал ухудшение здоровья? "Если данные о перенесенном заболевании отсутствуют, то диспансеризацию можно пройти по инициативе гражданина", - говорит эксперт.

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап направлен на диагностику функции дыхания и выявление наиболее частых нарушений: проводится измерение сатурации (насыщения крови кислородом) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой. "Этот тест проводится, если имеются жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее", - уточнил Шкитин.

Кроме того, пациенту проводится спирометрия или спирография для проверки функции легких, а также общий и биохимический анализы крови и определение маркера тромбообразования - Д-димера. Рентген органов грудной клетки необходим, если не выполнялся ранее в течение года.

"Если на первом этапе были выявлены какие-то осложнения, то пациента приглашают на второй этап. Пациенту проводят эхокардиографию и КТ легких в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой. Компьютерная томография легких. Кроме того, на этом этапе предусмотрено дуплексное сканирование вен нижних конечностей, которое проводится при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови - если у пациента есть риск образования тромбов", - пояснил эксперт.

Важно отметить, что диспансеризация входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), и соответственно проводится бесплатно по полису ОМС.

"Если вы потеряли полис, вы можете обратиться в офис вашей страховой компании, чтобы оформить новый. Пока он будет оформляться, вам выдадут временное свидетельство, которое нужно будет показать в поликлинике при записи на диспансеризацию. Если же вы столкнулись с финансовыми требованиями или отказом со стороны медицинских учреждений, то рекомендуем обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО). Страховой представитель адресно проинформирует Вас, где и как вы можете своевременно пройти положенную диспансеризацию", - заключил Шкитин.

Кстати, в функции страховых представителей входит информирование застрахованных при оказании им медицинской помощи, в том числе о необходимости прохождения профилактических программ. Поэтому переболевших COVID-19, которые есть в базе данных, будут приглашать на диспансеризацию по телефону или СМС-рассылкой.