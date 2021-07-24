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Рубрика: В мире

Эксперты предсказали смертельный пик пандемии в США в октябре

Текст: Максим Макарычев
Эксперты университета Джона Хопкинса предсказали масштабный пик пандемии в США в конце октября при наихудшем сценарии в 240 тысяч заражений и 4 тысячи смертельных исходов ежедневно из-за дельта-варианта. Новый шокирующий прогноз ученых предполагает, что случаи коронавируса и смертность в США могут вернуться к уровням, которые в последний раз наблюдались во время январского пика, поскольку дельта-вариант, впервые выявленный в Индии, в настоящее время вызывает массовый всплеск инфекций в Соединенных Штатах.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Согласно анализу данных исследователей, проведенному DailyMail.com, по состоянию на субботу семидневное скользящее среднее количество ежедневных новых случаев заражения в Америке составляло почти 50 тысяч что на 166 процентов больше, чем две недели назад. Между тем, показатели вакцинации выходят на плато, и только 57 процентов подходящего для этого населения Соединенных Штатов полностью вакцинированы. Согласно прогнозам, опубликованным на этой неделе Центром моделирования сценариев COVID-19, это опасное сочетание может привести Америку к новой фазе бедствия. "То, что происходит в стране с вирусом, соответствует нашим самым пессимистическим сценариям", - сказал в интервью NPR Джастин Лесслер, эпидемиолог из университета Северной Каролины, который помогает управлять центром моделирования.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Группа объединила 10 математических моделей от различных академических групп для создания "коллективного" прогноза и составила четыре различных сценария с переменными для показателей вакцинации и трансмиссивности (передачи) варианта Delta. Лессер считает наиболее вероятным "сценарий D". Это наихудший сценарий, предполагающий, что показатели вакцинации превысят 70 процентов, а дельта-вариант по меньшей мере на 60 процентов более заразен, чем британский вариант альфа.

Сценарий D прогнозирует новый пик заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах в середине октября, при этом наиболее вероятный вариант предполагает около 60 тысяч случаев инфицирования и 850 летальных исходов каждый день. В худшем случае сценария D ежедневные случаи заболевания достигают 240 тысяч, а смертей - 4 тысяч в день, что будет иметь почти такой катастрофический уровень, как пандемические антирекорды, установленные в январе.

Между тем тревожные данные Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC) показывают, что дельта распространяется быстрее, чем предполагалось в предыдущих моделях, и теперь на ее долю приходится 82 процента всех новых случаев по стране. В Нью-Йорке, который в прошлом году был эпицентром вируса в мире, число случаев заболевания может увеличиться в шесть раз, а количество смертей - в семь с настоящего момента и до конца августа, если распространение этого варианта будет продолжаться такими же темпами, как и сейчас. "То, что происходит сейчас, сильно отличается от того, что было год назад", - сказала MSNBC Энн Римоан, профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По его словам, дельта-вариант в 200 раз более заразен, чем исходный вариант, поэтому, "когда вы вступаете в контакт с этим вариантом, он намного опаснее".

Несмотря на рост числа случаев заболевания, некоторые штаты сокращают количество сообщений о новых случаях заражения и смертельных случаях до одного раза в неделю, что затрудняет отслеживание ситуации на местах. Флорида, Небраска, Айова и Южная Дакота теперь отчитываются один раз в неделю, и из 73 тысяч новых случаев, которые Флорида огласила в пятницу, ежедневная цифра увеличилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим днем ​​- до 118 791. Сейчас на Флориду приходится пятая часть всех новых случаев заболевания в США, и отсутствие данных за шесть дней в неделю затрудняет попытки точно понять, насколько быстро распространяется вирус.

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