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Рубрика: Экономика

Глава Роскачества рассказал, в каких товарах чаще встречается фальсификат

Текст: Татьяна Карабут
Доля фальсификата особенно велика в импортной продукции, поступающей в Россию из азиатских стран. Например, в детских товарах 30% рынка - это фальсификат с подменой видов ткани. На этикетке указывается, что вещь сделана из натуральной ткани, а на самом деле - из синтетики, рассказал в интервью "Российской газете" глава Роскачества Максим Протасов.
Максим Протасов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Максим Протасов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Максим Протасов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, индекс недовольства граждан одеждой и обувью составляет соответственно 69% и 68%.

Фото: iStock
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"Проблема фальсификата существует не только в дешевых товарах. Например, мы исследовали черную икру. На этикетке ряда товаров было указано, что это икра амурского осетра. Но мы по ДНК определили, что в банке замечательная икра русского осетра, которая, правда, стоит существенно дешевле", - рассказал Максим Протасов.

Но, по его словам, в отечественной продукции доля фальсификата снижается. Так, в этом году было проведено исследование питьевой воды. По техническому регламенту на этикетке должно быть указано, откуда эта вода - из природных источников или обработанная из системы общего водоснабжения. Но больше половины из проверенных 206 торговых марок воды указывали на этикетках недостоверную информацию. На этикетке могло быть указано, что это природная, из источника, горная, ледниковая вода, а проверка показывала, что в бутылке - обработанная вода. Но более 43% производителей уже привели в соответствие маркировку.

Также за шесть лет почти в 4,5 раза снизилась доля фальсификата в молочной категории - до 1,5 до 5% в разных товарных категориях. А в мясных товарах проблема с подменой свинины и говядины более дешевым куриным мясом, которое было еще три года назад, уже редкость.

Полную версию интервью с Максимом Протасовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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