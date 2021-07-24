Испорченная статуя Флойда после очистки размещена на Манхэттене

Статуя Джорджа Флойда, которая была испорчена в Бруклине, была тщательно очищена и размещена на Юнион-сквер в Манхэттене.

Бюст Флойда был открыт в Бруклине в середине июня на Флэтбуш-авеню. Пять дней спустя, 24 июня, статуя была осквернена черной краской и отмечена логотипом группы сторонников превосходства белых. По факту вандализма задержаний не проводилось. За неимением средств и кисточек афроамериканцы чистили ее зубными щетками, которые принесли из дома. "Единственный метод, который сработал, это нанести на щетку смазку для локтей", - сказал один из активистов, которого цитирует Guardian.

46-летний Флойд был убит полицейским в Миннеаполисе в мае прошлого года, что спровоцировало протесты темнокожих во всем мире против расизма и жестокости полиции. Ранее в этом году офицер Дерек Шовен был осужден и приговорен к 22 с половиной годам.

Мемориалы Флойду были разрушены, в том числе в Ньюарке, Нью-Джерси и Филадельфии, а в небольшом городке Толедо, как говорили активисты, "настенный иконостас" с изображением афроамериканца с богатой криминальной истории разрушила молния. Владелец бара, стену которого разрисовали изображением Флойда, после снес ее и решил установить новую конструкцию.