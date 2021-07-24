ЮНЕСКО ждет от Анкары доклада по Айе-Софии

Власти Турции должны предоставить на рассмотрение ЮНЕСКО доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения Собора Святой Софии в Стамбуле, передает ТАСС. Срок подачи документа - 1 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее ставшая музеем Айя-София была превращена в действующую мечеть и в ней, спустя 86 лет, прошло богослужение, в котором приняли участие более 300 тысяч человек.

В ЮНЕСКО обеспокоились последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса, поэтому ждут от Анкары обстоятельного доклада об этом.