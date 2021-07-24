Юрист рассказал, что может измениться в правах и обязанностях соседей

Собственники жилья будут отвечать за тех, кто живет в их квартирах, перед своими соседями. Об этом рассказал партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин, пишет Прайм.

Эксперт пояснил, что в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, которым устанавливается принцип солидарной ответственности собственника и арендатора за причинение ущерба общему имуществу многоквартирного дома или имуществу соседей.

"Это позволит пострадавшей стороне обращаться в суд с требованием о возмещении ущерба не только к тому, кто непосредственно причинил ущерб, но и собственнику", - пояснил Редин.

По его словам, сейчас за нанесение ущерба отвечает то лицо, которое причинило этот вред. То есть, если временные жильцы, например, затопили соседей, то спрашивать следует с них. У арендодателей они часто меняются, в результате - привлечение их к какой-либо ответственности становится практически невозможным. Теперь соседи смогут напрямую обратиться к собственнику.

С него будут спрашивать и в том случае, если временные жильцы окажутся слишком шумными. Юрист напомнил о законе о тишине: нарушением его считаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, и которые явно слышны за пределами этого помещения. Не считаются нарушением тишины звуки "обычной жизнедеятельности человека" (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.