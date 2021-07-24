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Текст:   Евгения Думанская 
21:05 24.07.2021

Кабмин планирует компенсировать застройщикам удорожание стройматериалов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство планирует компенсировать российским застройщикам удорожание материалов, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Фото: Игорь Филонов
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Он сообщил, что правительство планирует принять меры для поддержки застройщиков на фоне подорожания стройматериалов в начале августа. Как отметил вице-премьер, мировая инфляция на рынке стройматериалов прогнозируется около 15%, выросли цены и на российском рынке.

"Поэтому мы были вынужден внедрить пошлину на металл, и деньги, собранные с металлургической отрасли, мы будем застройщикам доплачивать, чтобы компенсировать потерю", - сказал он.

Хуснуллин пока не уточнил, каким будет механизм распределения поддержки, но сказал, что вскоре будет выпущено постановление по этому вопросу.

"Я думаю, что уже через две-три недели смогут коллеги-госзаказчики делать пересчеты", - сказал вице-премьер.

В России серьезно выросли цены на металл, а также другие стройматериалы. По данным Росстата, в мае рост составил на 4,99% по сравнению с апрелем, и на 16,44% - к маю прошлого года.

На прошлой неделе ФАС начала проверку крупных строительных организаций, а также производителей основных материалов: бетона, дерева, ПВХ-продукции и кирпича. К ней присоединились все регионы, о результатах ведомство отчитается позже.

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