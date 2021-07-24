Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов

Российские регионы смогут привлечь бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры по ставке 3 процента на срок не менее 15 лет. Правила предоставления займов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Возврат кредита начинается с третьего года после получения.

Для получения бюджетного инфраструктурного кредита региону необходимо пройти отбор проектов. Федеральные средства могут быть потрачены, в частности, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, на приобретение городского транспорта и ряд других задач.

В правительстве ожидают, что к 2024 году выдадут регионам таких займов на 500 миллиардов рублей.