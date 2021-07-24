Как в Америке углубляется разрыв между национальными и местными СМИ

В американской журналистике происходит резкий разрыв между состоятельными национальными и испытывающими финансовые проблемы местными средствами массовой информации. В то время как национальные медиа, освещающие вопросы политики, экономики, технологий, имеющие штаб-квартиры на Восточном и Западном побережье США (New York Times, Washington Pos, Los-Angeles Times, Forbes, CNN, NBC, ABC и другие), пожинают плоды процветающего бизнеса и имеют доходы от продажи книг в своих издательских домах, количество местных СМИ, в первую очередь газет, продолжает сокращаться, а их доходы, особенно на фоне пандемии значительно падать.

В этом, отмечают эксперты, кроется еще одна причина нынешней кризисной ситуации в американской журналисты: зачастую громкие политические сюжеты на национальном уровне освещаются за счет местных новостей, ориентированных на сообщества. Вдобавок, на местном уровне газеты по-прежнему поглощаются хедж-фондами, стремящимися сократить рабочие места для получения прибыли, поясняет издание Axios. При этом ветераны новостной журналистики с большим опытом часто уходят первыми. Десятки журналистов Chicago Tribune, которая издается внутри страны, недавно выкупили акции в ответ на покупку ее материнской компании хедж-фондом, известным тем, что ради прибыли сокращает рабочие места в местных газетах.

Недавняя статья New York Times о Джули Браун, обладательнице Пулитцеровской премии, журналистке Miami Herald, которая рассказывала историю о злоупотреблениях Джеффри Эпштейна, но часто должна была оплачивать расходы на поездки, встречу с источниками и прочее за свой счет, также подчеркивает это несоответствие в финансовых возможностях американских национальных и местных СМИ. На национальном уровне венчурные деньги, как и до пандемии, продолжают поступать в схожем объеме в новые компании, такие как Puck и Recount Media, среди прочих, создавая больше возможностей для тех, кто освещает широкие национальные темы, такие, как СМИ, инвестиции, политика и технологии.

Телекорпорация CNN заявила, что в ближайшее время наймет 450 сотрудников для своего нового потокового сервиса CNN +. Хотя неясно, сколько из этих рабочих мест будет местными, сообщается, что телеканал заплатит одному известному телеведущему более 1 миллиона долларов, чтобы взять его на работу. CNET недавно объявила о планах нанять 150 человек. Хотя многие рабочие места этого СМИ являются удаленными, большинство из них находится в Нью-Йорке или Сан-Франциско.

Кроме того, по оценке специалистов, на национальном уровне у журналистов есть гораздо больше возможностей при переговорах о зарплате и большие перспективы при сделках с книгами. "Я не могу продавать местные книги, только национальные, - говорит Джейн Дистел, ветеран книжного бизнеса в США и президент издательской фирмы Dystel, Goderich & Bourret LLC. - Местным авторам аванс не выплачивается. Кроме того, читатель на Среднем Западе не захочет знать новости о местном политическом деятеле в Лос-Анджелесе, каким бы большим или богатым он ни был".

Между тем Facebook недавно сообщил, что на основе сообщений в этой соцсети в последние годы было написано 368 книг. Существует как минимум 17 новых книг о Дональде Трампе, которые в большинстве были подготовлены на основе газетных публикаций в национальных изданиях. А The New York Times сообщила в прошлом году, что в период с 2016 по 2020 год о Трампе ее журналистами было написано более 1200 аналитических материалов, которые легли в основу ряда книг.

Разница в заработной плате на местном и национальном уровнях способствует более широкой разнице доходов сотрудников СМИ. Средняя базовая зарплата местного репортера, по данным Glassdoor, составляет 49 061 доллар в год по сравнению с 65 437 долларами для национальных обозревателей. Недавнее исследование LION, Google News Initiative и Университета Северной Каролины показало, что из около 700 местных новостных агентств, ориентированных на цифровые технологии, более половины приносят менее 100 тысяч долларов в год. Только 10 процентов, которые работают на национальном уровне, имеют доход более 1 миллиона долларов в год.

Как отмечают аналитики, несмотря на огромное количество усилий, направленных на преодоление разрыва между инвестициями в местные и национальные СМИ, разница между ними, похоже, становится шире. "Я думаю, что сейчас существует несоответствие между устойчивым бизнесом, который мы наблюдаем, с национальными медиа-компаниями и местными медиа-компаниями", - говорит Фрэн Уиллс, генеральный директор Консорциума местных СМИ. Группа Уиллиса стремится предоставлять больше общих услуг и технологий для местных торговых точек, чтобы снизить их расходную часть. Некоторые местные СМИ склоняются к кооперации, например, создав упомянутый Консорциум местных СМИ, чтобы сократить расходы. Другие становятся некоммерческими организациями, чтобы принимать благотворительные пожертвования и эта тенденция стала очень популярной во время пандемии.