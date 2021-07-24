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24.07.2021 10:30

Китай ответил на американскую COVID-статистику

Текст: Константин Щепин ("Россия-Китай: главное")
США оказались на самых низких позициях в опубликованном Китаем глобальном рейтинге сопротивляемости COVID-19. В докладе, основанном на отчетах американских и международных медицинских агентств, констатируется, что Соединенные Штаты находятся на печальном последнем месте по показателям заражений и смертей от коронавируса нового типа.

Составитель рейтинга, исследовательский центр CGTN, основывался на данных от американского университета Джонса Хопкинса, влиятельного медицинского портала Pharmaceutical technologies и на академических трудах знаменитых вирусологов. Авторы проанализировали статистику по 51 стране мира. Рейтинг составлялся с учетом пяти показателей: общее число заболевших, темпы роста заболеваемости, смертность от COVID-19, объем вакцинации и способность предотвратить распространение вируса.

По трем из пяти показателей Соединенные Штаты оказались на последнем месте. В США COVID-19 заболели более 34 миллионов человек, вирус унес более 600 тысяч жизней. С начала эпидемии в Соединенных Штатах было лишь 62 дня, когда объем диагностированных заболеваний COVID-19 опускался ниже отметки в 5000 человек. Для сравнения: в Республике Корея этот показатель составил 537 дней, а о Китае вообще речи не идет. Здесь большинство новых случаев завезено из-за рубежа, а в пределах страны распространение вируса остановлено.

Вполне естественно, что Китай признан лидером по объемам вакцинации. В стране привито уже более половины населения: введено более 1,5 миллиарда доз прививок. В крупнейших городах вроде Пекина вакцинировано уже более 90 процентов взрослого населения, что позволяет с уверенностью говорить о достижении коллективного иммунитета.

Наблюдатели отмечают, что китайский рейтинг стал ответом на весьма неоднозначный материал американского агентства Bloomberg, которое в июне провозгласило США "чемпионом" борьбы с коронавирусом. В Bloomberg решили поиграть в статистику, включив в структуру подсчета рейтинга новый показатель - так называемый "фактор восстановления открытости", под которым имеется в виду возобновление авиасообщения и снятие ограничений мобильности для вакцинированных. При этом само же агентство признает, что этот показатель является весьма сомнительным. "С восстановлением мобильности… нельзя сбрасывать со счетов риски проникновения мутировавших вариантов коронавируса и возникновения новых вспышек даже на территориях с высоким процентом вакцинации. Лидеры открытых западных экономик вроде США напрямую говорят об этом", - признают в Bloomberg.

Попытки американских медиа самоутвердиться провалились, свидетельствует еще одно исследование, проведенное в соцсетях. Анализ комментариев в Twitter показал, что практически никто из блогеров не писал позитивных откликов о политике США в отношении профилактики и контроля COVID-19. На негативные комментарии от самих же американских пользователей соцсетей пришлось 85,7 процента.

Интересна картина комментариев от "соседа" США - Мексики. Там очень многие пользователи соцсетей требуют разобраться в происхождении коронавируса нового типа. Они не исключают версии утечки вируса из знаменитой биолаборатории в Форт-Детрик, которую так и не открыли для инспекций Всемирной организации здравоохранения.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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