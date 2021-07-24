Новости

На Бали заканчивается кислород для заболевших COVID-19 17:30
В Нижнем Тагиле мальчик погиб от удара током, задев кондиционер 17:28
Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана сотрудничество 17:24
В ЮАР установились рекордно низкие температуры 17:10
Эксперты: Средний чек за ЖКУ в России в вырос на 11% 17:04
Шойгу с коллегой из Таджикистана обсудил ситуацию на границе с Афганистаном 17:02
Лавров: США создали на Украине раскольническую и бесправную церковь 16:54
Андрей Бочкарев: Почти 44 тысячи москвичей переселяются по программе реновации 16:48
Все экипажи кораблей-участников военно-морского парада привиты от коронавируса 16:41
Российские гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал многоборья на ОИ 16:40
Евгений Нифантьев: Штамп в паспорте останется для граждан важным символом 16:36
Светлана Разворотнева: В 14 домах Чертаново Северного восстановят подъезды 16:32
В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко 16:25
На Красной площади прошел 145-й выпуск "кремлевских" лейтенантов 16:15
Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020 16:12
Под Калугой ветераны-ракетчики отправились по местам боевой славы 16:11
В Росстате объяснили, почему перепись населения начнется 15 октября 15:59
Венгерский саблист Арон Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом 15:55
Капсульные пассажирские вагоны могут появиться в РФ в 2023 году 15:54
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе 15:49
Российские ватерполистки обыграли Китай в группе на Олимпиаде 15:44
На Кубу вылетели российские тяжелые транспортные самолеты с гумпомощью 15:17
Эксперт объяснила, что нужно сделать, чтобы не работать после 40 лет 15:09
Американцы впервые с 1972 года не выиграли медали в первый день Олимпиады 15:05
Петр Толстой дал старт сбору предложений в Народную программу "Единой России" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 16:54
Рубрика: Общество

Лавров: США создали на Украине раскольническую и бесправную церковь

Текст: Елена Яковлева

Ответственность за создание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - раскольнической и бесправной церковной структуры - несут в первую очередь официальные власти США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Лавров: Запад не любит Россию за ее независимую политику

- На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают, - цитирует Сергея Лаврова ТАСС. - Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь.

Сергей Лавров подчеркнул, что то же самое происходит в отношении канонической территории Сербской православной церкви.

У России же, по его словам, есть четкое понимание того, что "действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей". - Полностью поддерживаем Русскую православную церковь, - сказал он. - У нас много совместных проектов по работе с соотечественниками. Приходы Русской православной церкви в других странах окормляют огромное количество прихожан. Это дополнительные возможности поддерживать людей, которые хотят сохранять связь со своей родиной.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Правительство МИД

Главное сегодня

Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
В Росстате объяснили, почему перепись населения начнется 15 октября
Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела