Лавров: США создали на Украине раскольническую и бесправную церковь

Ответственность за создание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - раскольнической и бесправной церковной структуры - несут в первую очередь официальные власти США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

- На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают, - цитирует Сергея Лаврова ТАСС. - Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь.

Сергей Лавров подчеркнул, что то же самое происходит в отношении канонической территории Сербской православной церкви.

У России же, по его словам, есть четкое понимание того, что "действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей". - Полностью поддерживаем Русскую православную церковь, - сказал он. - У нас много совместных проектов по работе с соотечественниками. Приходы Русской православной церкви в других странах окормляют огромное количество прихожан. Это дополнительные возможности поддерживать людей, которые хотят сохранять связь со своей родиной.