Литве не хватило колючей проволоки на забор с Беларусью

Литва столкнулась с нехваткой колючей проволоки для строительства заграждения на границе с Беларусью, через которую проникают нелегальные мигранты из стран Азии и Африки.

"Для возведения ограждения необходим материал, который относится к военной номенклатуре, что создает дополнительные сложности", - цитирует ТАСС заместителя министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса. По его словам, закупка связана с особыми процедурами. В ближайшее время планируется закупить 20 километров проволоки.

Речь идет о колючей проволоке концертина с острыми, как бритва, лезвиями. Преодолеть ее без специальных средств практически невозможно. Нужны ножницы по металлу, кусачки или взрывчатые вещества. В Литве такой материал не производят, власти вынуждены искать его за границей.

Первые 500 метров проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай. Всего из армейского резерва использовали 4,5 километра проволоки. Однако запасы исчерпались. Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 километров. Стоимость возведения стены составит около 41 миллиона евро.

Между тем жители небольшого литовского городка Девянишкес на границе с Беларусью выступили против планов правительства разместить около 500 мигрантов в заброшенном здании. Люди блокировали работу строителей по реконструкции помещения. Из-за потока нелегалов власти Литвы вынуждены искать новые возможности для их размещения, сообщает телеканал Euronews