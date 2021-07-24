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"Майор Гром" стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards

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    24.07.2021, 14:09
Текст:   Богдан Бобров

Российский кинокомикс "Майор Гром" продолжает покорять Запад.

Фото: WDSSPR
Сценаристы "Первого Мстителя": Капитан Америка - не девственник

Вслед за триумфом в мировом топе Netflix, сбором восторженных отзывов от аудитории и получением "свежего" рейтинга на "помидорках" картина о похождениях петербургского суперполицейского отхватила награду на зарубежной премии Golden Trailer Awards.

Промо-ролик фильма победил в номинации "Лучший иностранный экшн-трейлер".

В российском прокате фильм провалился, и кассовые сборы даже не смогли компенсировать стоимость производства. Продюсер и сценарист ленты Артем Габрелянов в интервью ОСН обозначил основную причину неудачи на родном рынке следующим образом: "До многих он просто не дошел. Не было такого, что люди сходили и разгромили его плохими оценками. У фильма хорошие рецензии, просто не получилось донести до большой аудитории информацию о том, что фильм появился".

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