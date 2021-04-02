Что в кино: "Майор Гром", девяностые, детский фэнтезийный трэш

Обзор новинок широкого проката: первый фильм по российским комиксам, два неплохих российских фильма, Гай Пирс в скучном хорроре, женский бойцовский клуб с Алеком Болдуином, бразильские нострадамусы предсказали тотальную самоизоляцию, польские дети призвали Элвиса.

"Майор Гром: Чумной Доктор"

Фото: kinopoisk.ru

Первый полноценный российский кинокомикс - то есть не как "Чёрная молния", "Меченосец" или, простите, "Защитники", а прямо на настоящих российских комиксах основанный - очень долго добирался до зрителя. Через тернии и пертурбации, с переписываниями сценария и чуть ли не полной сменой состава. И вот наконец добрался. Фанаты, конечно, заметят некоторые отличия от оригинала - особенно в том, что касается линии главзлодея. Но в целом сюжет остался примерно тем же: некто в птичьей маске жестоко истребляет особо мерзопакостных граждан, а бравый майор полиции Игорь Гром его ловит при помощи кулаков, острого ума, а также верного напарника и отважной красотки-журналистки. Масштабами и по иным параметрам "Майор Гром", безусловно, уступает марвеловским аналогам, хотя и старается на них равняться (возможно, чересчур усердно), но местами даже нестыдно, а пара сцен способны и вовсе приятно удивить.

"Печень, или История одного стартапа"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной фильм про последнее десятилетие прошлого века, "когда людей убивали" - и далее по тексту. Герои - троица юных питерских неудачников, неспособных даже получить школьный аттестат. Не слишком переживая на этот счёт, они в духе времени решают "заняться бизнесом", а в качестве стартового капитала использовать подвернувшуюся по случаю человеческую печень. Картина изобилует черным юмором на самой грани фола и явно метит в новые "Жмурки". Порой даже не без некоторого успеха, а присутствие Сергея Маковецкого, который играет отсидевшего хозяина вонючей пивнухи, где проводят досуг амбициозные лоботрясы, добавляет пару дополнительных очков.

Всё бы вообще ничего, если бы лента дебютанта Ивана Снежкина (сына Сергея Снежкина) не была целиком выстроена на набивших оскомину штампах - и от той самой песни "Монеточки" вы никуда не денетесь. В некоторое оправдание отметим, что "Печени" уже два года, и в 2019-м все эти малиновые пиджаки с квадратными сотовыми и прочей непременной атрибутикой ещё не успели настолько надоесть. Но и уже тогда всё же начинали порядком приедаться. Так что удовольствие от этой простенькой фарсовой комедии с неизбежными трагическими нотками в финале вы сможете получить только в том случае, если до сих пор каким-то образом до сих пор избегали передозировки "лихими девяностыми".

"Маша"

Фото: kinopoisk.ru

И ещё раз о 90-х. Драма взросления про 13-летнюю девочку Машу (выдающаяся роль юной Полины Гухман) - любимую племянницу провинциального криминального авторитета, который держит боксёрскую секцию и весь город (Максим Суханов - тоже очень хорош). Соответственно, всё свободное время она проводит в компании спортивных бритых молодчиков, а те в ней души не чают: оберегают, балуют, прямо милота. Ещё Маша хорошо поёт, мечтает стать джазовой певицей. Такое, в общем, типичное для жанра кино, про первую любовь, беззаботные счастливые деньки и планы на будущее. Как будто с "Сандэнса" какого привезли. Но при этом вокруг 90-е, суровые, без прикрас и малейших намёков на романтизацию. С убийствами, похищениями, разборками. И это сочетание порой заставляет кровь в жилах стынуть. Вот у Маши лучший друг, парень с добрейшей улыбкой и погонялом Трёшка. Вот они мороженку едят, жмурясь от тёплого солнышка и беседуя, вот он трогательно приходит ей на помощь в неловкой ситуации, вот он убил девушку, которая его шантажировала, вот его окровавленный труп у двери. На подобных контрастах фильм играет почти виртуозно, и всё бы было совсем замечательно, если бы не эпилог с Анной Чиповской в виде маленького ревендж-муви. Как-то он уж совсем, что называется, не пришей кобыле хвост.

"Ученик экзорциста"

Фото: kinopoisk.ru

Двое экзорцистов, матёрый и салага, занимаются, собственно, экзорцизмом. Завязка - как в скатившемся ко второму сезону сериале "Изгоняющий дьявола", всё прочее - как в любом другом фильме про экзорцистов. Дети разговаривают страшными голосами, священники в них тыкают распятиями и произносят заклинания на латыни. Основная мысль, к которой нас подводят в конце, - о том, что дьявол может прятаться в самых неожиданных и труднодоступных местах - подаётся через настолько смехотворно обставленный твист, что его и твистом не назовёшь. Проходной ужастик, навевающий сам на себя тоску (задействованный в одной из ведущих ролей Гай Пирс, такое ощущение, засыпает на ходу). Тем обиднее, что снял его Джастин П. Ланж, до этого дебютировавший весьма незаурядным хоррором "Тьма".

"В ринге только девушки". Несчастная женщина, испытавшая за короткий срок ряд серьезных потрясений, узнаёт, что её умершая от рака мать владела подпольным бойцовским клубом для женщин. И теперь ей нужно за два месяца с нуля набрать форму и одолеть непобедимую суперчемпионку. Откровенно дурацкая, запоздавшая лет как минимум на двадцать комедия, слегка актуализированная фемповесткой и иронично подмигивающая "Каратэ-пацану". Вполне годится как источник постыдного удовольствия: подтянутые и не очень дамы мордуют друг дружку, обильно плюясь кровью, шутят про Гитлера и менструацию, Алек Болдуин играет вечно пьяного мудрого наставника, Белла Торн здорово изображает местного Джонни Лоуренса. Поди плохо.

"Исход"

Фото: kinopoisk.ru

В недалёком будущем люди живут при неком тоталитарном режиме, чья суровость проявляется главным образом в отсутствии свободы передвижения и невозможности покинуть место работы. Больше ничего вы о страшном антиутопическом обществе не узнаете, потому что главный герой, невнятный мужик по имени Коннор, его быстро покидает, презрев все запреты, чтобы найти дверь в рай, которая торчит где-то посреди пустыни. О двери он узнаёт благодаря старой VHS-кассете, которая отчего-то становится для него неопровержимым доказательством существования названной двери. Вместе с ним заветный объект ищут такие же сумасшедшие аутсайдеры. И вот они мечутся по голой земле, переживая диковинные трипы и желая странного - от себя, друг от друга, от мира. Маловразумительный копеечный трэш, длящийся, слава богу, всего чуть больше часа.

"Розовое облако"

Фото: kinopoisk.ru

Мужик познакомился с девушкой, привёз её к себе, а наутро повсеместно объявили тотальный локдаун из-за загадочных розовых облаков, которые нападают на людей и убивают за десять секунд. Поэтому всем приказано самоизолироваться. Выходить или хотя бы окна открывать нельзя. При этом телевидение, интернет, производство техники и продуктов - всё работает, доставка организована по специальным трубопроводам. Действие сосредоточено в пределах дома, где дуэту героев предстоит сосуществовать на протяжении десяти плюс-минус лет. И они, значит, сосуществуют. С переменным успехом. То разъедутся по этажам, то съедутся, то ребёнка заведут. Он со временем привыкает, смиряется, она - наоборот: тоскует, психует. На том преимущественно драматургия и строится. Стоит заметить, задуман и снят фильм до вот этого всего, чем его бразильские создатели особенно гордятся. Вот, мол, как мы напророчили, глядите. Ну да, действительно напророчили, умнички. И не просто напророчили, а ещё и сумели довольно точно передать опыт нахождения на самоизоляции: скучно, ничего не происходит, тупо сидишь и ждёшь, когда это закончится. Идеальный подарок для желающих вновь погрузиться в атмосферу тех чудных дней.

"Помогите, я уменьшил свою училку!"

Фото: kinopoisk.ru

На этой неделе отчего-то завезли особенно много так называемого детского/семейного кино - целых три фильма разного происхождения и степени несмотрибельности. Один вот, например, из Германии, снятый аж 6 лет назад. Его за это время уже успели превратить в трилогию (сиквел довезут этим летом) - очевидно, нацелившись на лавры знаменитой американской серии, стартовавшей лентой "Дорогая, я уменьшил детей". Только тут указанная трансформация происходит благодаря не науке, а магии. Феликс переводится в новую школу, напоминающую Хогвартс для бедных, а там, помимо негостеприимных сверстников, заправляет мерзкая фрау Шмидт. В ходе очередной перепалки с неприятной тёткой пацан случайно активирует волшебные силы, таящиеся в стенах учебного заведения, что и приводит к вынесенному в заголовок инциденту. Далее Феликс спасает училку от уменьшения, школу от закрытия, хулиганов - от окончательного оскотинивания. Дурно играющие дети, немногим их превосходящие взрослые, ни на что не претендующий сюжетец и такие же спецэффекты - не забудьте пройти мимо.

"Дино Дана"

Фото: kinopoisk.ru

Второй пункт из "детского списка" - канадско-американская полнометражка по не особенно у нас кому-то известному и нужному сериалу Amazon про детей и динозавриков. 10-летняя девочка Дана настолько души не чает в допотопных монстрах, что "умеет их видеть в современном городе" (не спрашивайте). Вслед за ней видеть и взаимодействовать с динозаврами могут и её знакомые. В процессе изучения вымершей формы жизни детишки выясняют, как ценно, что все существа, включая людей, такие разные. В общем, вырвиглазная графика, нарисованная за фантик с трицератопсом и прилагающуюся к нему жвачку (все деньги ушли на миллиардный "Властелин колец"), усиленно учит ребятню хорошему.

"Пришелец из сказки"

Фото: kinopoisk.ru

А в номинации "самое безумное детское кино" (этой недели как минимум) побеждают поляки. Мальчик-зубрила и девочка-прилипала случайно открывают портал в другое измерение, откуда вываливается причудливый пришелец - приветливый мужичок с интеллектом дошкольника и беззаветной любовью к рок-н-роллу по имени Элвис (но все его упорно почему-то называют Эдди) - с электрогитарой и соответствующим прикидом. Вслед за ним прибывают некие зловещие охотники, похожие на гибрид Несмертного Джо с Дартом Вейдером, чтобы попаданца, значит, в родной мир вернуть. Элвис-Эдди неуклюже суетится и каждые несколько минут вопит: "Рок-н-ролл!", мальчик постоянно что-то бубнит про науку, в которой как бы разбирается, девочка зудит, охотники охотятся. В конце даже ждёт пара твистов - один другого несуразнее. Больше всего это похоже на отечественные аналоги - зачастую такие же пёстрые и невменяемые. Что и неудивительно, пожалуй: чего ещё ждать от польского детского фэнтези?

"Вспомнить всё"

Фото: kinopoisk.ru

Культовый фантастический боевик Пола Верховена про мужика, который очень хотел в отпуск, но на нормальную путёвку денег не хватило, - в отреставрированном варианте, на большом экране и с субтитрами. Арнольд Шварценеггер с выпученными глазами, та самая марсианка (ну, вы помните), "Куэйд, запусти реактор!" - все эти и многие другие любимые моменты теперь можно пересмотреть в мельчайших подробностях. О чём ещё мечтать?

Также на экранах: российско-украинско-американский (!) хоррор "После Чернобыля"; альманах из девяти короткометражек со всех концов света "Все будет хорошо"; документалка про концерт Леонида Агутина на Кубе "Леонид Агутин. Cosmo Life"; документалка про художника эпохи Возрождения "Тинторетто и новая Венеция".