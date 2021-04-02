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Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках

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    02.04.2021, 11:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

32-летний российский актёр Тихон Жизневский, прежде известный по фильмам "На игре", "Огонь" и сериалу "Топи", сыграл главную роль в отечественном супергеройском фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", только что вышедшем в российский прокат.

Фото: kinopoisk.ru
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В интервью RT он рассказал, как снимались многочисленные экшн-сцены в русском кинокомиксе.

По словам Жизневского, поначалу он старался самостоятельно справляться с опасными эпизодами и пореже прибегать к услугам дублёров - "потому что был жив и здоров". Однако "потом, когда начались травмы, уже пришлось обращаться за помощью".

Однажды в ходе съёмок актёр порвал мышцу на ноге и не мог даже просто бегать, и есть кадры, где за него это делает дублёр.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Появился новый тизер продолжения "Космического джема"

"Порвал мышцу, потом её дорвал. Появилась гематома, пришлось менять график съёмок, всё перестраивать, переделывать. Ребята это устроили очень оперативно, за что им большое спасибо. Но дерусь в фильме я сам", - пояснил Тихон.

Огонь, рассказал Жизневский, в фильме настоящий, "но где-то чуть-чуть добавлено". Ожогов актёрам пришлось избежать благодаря профессионализму постановщика трюков Александру Стаценко. Но тем не менее были "жаркие моменты": "Там, где показано, как я щитком закрываюсь, - настоящий огонь. Они пуляли какой-то специальный воспламеняющийся химический состав. Он холоднее, чем обычно, но всё равно от него жар очень высокий", - поведал артист.

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