Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи"

Грядет премьера многосерийной "мистической утопии" Владимира Мирзоева ("Как Надя пошла за водкой") и Дмитрия Глуховского ("Текст", "Метро 2033") "Топи".

По сюжету шоу, "столкнувшись с неразрешимыми проблемами", пять молодых москвичей убегают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Они воспринимают поездку как приключение, как свободу от забот и возможность забыться, однако путешествие "оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, от чего они бежали, и заставляют сомневаться в реальности происходящего", - это синопсис сериала.

Ролик свежей российской хтони доступен на YouTube (18+).

"В Топях участников экспедиции ждет не исцеление, а встреча с собственными страхами, и выбраться из полумертвой деревни почти невозможно", - нагнетено.

В ролях - Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова, Максим Суханов.

Премьера - 28 января.