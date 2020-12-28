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Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи"

Новости
    28.12.2020, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD
Фото: youtube.com/ КиноПоиск HD

Грядет премьера многосерийной "мистической утопии" Владимира Мирзоева ("Как Надя пошла за водкой") и Дмитрия Глуховского ("Текст", "Метро 2033") "Топи".

Фото: youtube.com/ UMS FILM
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По сюжету шоу, "столкнувшись с неразрешимыми проблемами", пять молодых москвичей убегают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Они воспринимают поездку как приключение, как свободу от забот и возможность забыться, однако путешествие "оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, от чего они бежали, и заставляют сомневаться в реальности происходящего", - это синопсис сериала.

Ролик свежей российской хтони доступен на YouTube (18+).

"В Топях участников экспедиции ждет не исцеление, а встреча с собственными страхами, и выбраться из полумертвой деревни почти невозможно", - нагнетено.

В ролях - Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова, Максим Суханов.

Премьера - 28 января.

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