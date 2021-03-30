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Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз

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    30.03.2021, 14:54
Текст:   Богдан Бобров

Фитнес-тренер из Флориды Рамиро Аланис попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество просмотров в кино одного и того же фильма.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщается на сайте организации, мужчина, являясь ярым поклонником киновселенной Marvel, посмотрел картину "Мстители: Финал" 191 раз. Общая продолжительность его нахождения в кинотеатрах превысила 576 часов - примерно 24 суток.

Предыдущий рекорд принадлежал блогеру NemRaps, который посетил "всего" 103 киносеанса ленты "Мстители: Война бесконечности".

Отдельно отмечается, что рекордсмену для достижения своей цели пришлось пожертвовать активной социальной жизнью и меньше времени проводить с семьей. Профессиональная деятельность тоже несколько пострадала - из-за сокращения количества занятий в тренажерном зале он, по его словам, потерял более 7 килограммов мышечной массы.

Своим любимым персонажем Аланис называет Капитана Америку, сыгранного Крисом Эвансом.

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