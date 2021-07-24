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24.07.2021 11:47
Рубрика: Власть

Минобороны намерено закупить муляжи танков, самолетов, ракетных комплексов

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны оснащает войска не только современной техникой, но и ее муляжами. Макеты нужны военным для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто чересчур внимательно отслеживает все, что делается в российских армейских и флотских гарнизонах, используя для этого в том числе средства воздушной и космической разведки.

Судя по информации, размещенной на портале госзакупок, сейчас оборонное ведомство нуждается в пневматических макетах танков, истребителей и ракетных комплексов. На их приобретение военное министерство готово потратить более 48 млн рублей. Судя по заявке, речь идет, в частности, о муляжах танка Т-72, истребителя Су-27, высотного перехватчика МиГ-31, ракетного комплекса "Искандер-М" и зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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За эту продукцию военные готовы выложить немалые деньги. К примеру, надувные самолеты в Минобороны РФ оценивают почти в 11 млн. рублей. Макеты ракетных комплексов - в 8,5-9 миллионов. Муляжи танков - в 5,6 млн. Причем замаскированные для большей правдоподобности Т-72 будут стоить на 3,3 миллиона дороже обычного макета.

Известно, что современные муляжи боевой техники внешне трудно отличить от настоящих танков, самолетов, пусковых установок. Для придания им большей правдоподобности при производстве таких изделий применяют новые материалы. В частности, легкие металлизированные ткани, которые к тому же отражают радиолокационное излучение, как настоящие боевые машины. А еще в места, где у реальной техники расположен, к примеру, двигатель, в макеты вшивают специальные термоэлементы. Они создают видимость работы силовой установки.

По данным компании-разработчика такой продукции, пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Он с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. Каждый такой муляж содержит тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и т.д. Понятно, что весят такие макеты гораздо меньше настоящих танков, самолетов и ракет. Сообщается, что масса одного макета составляет от 30 до 100 кг.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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