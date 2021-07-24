Новости

Стало известно, сколько россиян не пользуются налоговым вычетом 13:20
Супермен-негр станет главным героем нового проекта HBO Max 13:18
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими 12:47
ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду" 12:43
Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства 12:33
Погибшим из-за залпового ливня в Сочи оказался полицейский 12:18
Семенов и Лешуков победили на старте турнира по пляжному волейболу на ОИ 12:10
Хачанов и Рублев проиграли в первом круге олимпийского турнира в парах 12:07
Минздрав разъяснил порядок вакцинации от COVID-19 беременных и онкобольных 12:07
"Рейнджерс" обменяли российского хоккеиста Павла Бучневича в "Сент-Луис" 12:00
Собянин: Более 60% выпускников реабилитационных школ-интернатов поступают в вузы 11:57
Самолеты из России в Беларусь будут летать чаще 11:48
Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов 11:22
Сергей Миронов оценил перспективы объединения левых партий 11:10
Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 11:09
Российский теннисист Карацев назвал своей мечтой победу на Олимпиаде 10:56
Литве не хватило колючей проволоки на забор с Беларусью 10:47
Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести 10:43
Мишустин выделил свыше 200 млн рублей для Ульяновской детской больницы 10:28
Рейтинг Байдена достиг нового минимума 10:25
МОК требует нигде и никогда не забывать о масках 10:23
В Екатеринбурге нашли парней, которые напугали девушку головой косули 10:21
Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба 10:17
В Минске откроется выставка древних икон 10:16
Посольство России в Токио попросило МОК исправить карту с Крымом 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 12:07
Рубрика: Общество

Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID

Текст: Елена Манукиян
В Минздраве разъяснили, в каких случаях следует прививать от коронавируса беременных и как правильно проводить вакцинацию онкобольных. Об этом подробно говорится в новых временных методических рекомендациях, рассказали в пресс-службе ведомства.
У прививочного кабинета на территории поликлиники № 220, где проходит вакцинация от COVID-19. С 5 декабря начинают вакцинировать работников систем образования, здравоохранения и городских социальных служб. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС У прививочного кабинета на территории поликлиники № 220, где проходит вакцинация от COVID-19. С 5 декабря начинают вакцинировать работников систем образования, здравоохранения и городских социальных служб. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
У прививочного кабинета на территории поликлиники № 220, где проходит вакцинация от COVID-19. С 5 декабря начинают вакцинировать работников систем образования, здравоохранения и городских социальных служб. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Из документа следует, что женщин в положении прививать необходимо лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть, вакцинация показана беременным с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19: это, если будущая мама страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Прививку можно делать препаратом "Спутник V" и не ранее 22 недели беременности.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов

Вакцинация в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией, это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития респираторных бактериальных и вирусных инфекций. Однако проводить ее лучше до начала лечения онкозаболевания либо в процессе.

Если онкобольному запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из стационара.

В рекомендациях также отмечается, что прививаться от коронавируса не следует пациентам с тяжелой формой аллергии, а также женщинам в период грудного вскармливания. Отложить вакцинацию на период от 2 до 4 недель необходимо, если человек простыл или плохо себя чувствует по другим причинам.

В числе противопоказаний для вакцинации препаратом "Эпиваккорона" также тяжелые формы аллергии, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит.

Отмечается, что в случае противопоказаний к вакцинации, пациенту выдается медотвод бессрочно или сроком до 30 дней, если он временный. Решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы стратегического партнерства
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела