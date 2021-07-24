Из документа следует, что женщин в положении прививать необходимо лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть, вакцинация показана беременным с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19: это, если будущая мама страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Прививку можно делать препаратом "Спутник V" и не ранее 22 недели беременности.
Вакцинация в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией, это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития респираторных бактериальных и вирусных инфекций. Однако проводить ее лучше до начала лечения онкозаболевания либо в процессе.
Если онкобольному запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из стационара.
В рекомендациях также отмечается, что прививаться от коронавируса не следует пациентам с тяжелой формой аллергии, а также женщинам в период грудного вскармливания. Отложить вакцинацию на период от 2 до 4 недель необходимо, если человек простыл или плохо себя чувствует по другим причинам.
В числе противопоказаний для вакцинации препаратом "Эпиваккорона" также тяжелые формы аллергии, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит.
Отмечается, что в случае противопоказаний к вакцинации, пациенту выдается медотвод бессрочно или сроком до 30 дней, если он временный. Решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент.