В Минздраве разъяснили, в каких случаях следует прививать от коронавируса беременных и как правильно проводить вакцинацию онкобольных. Об этом подробно говорится в новых временных методических рекомендациях, рассказали в пресс-службе ведомства.

У прививочного кабинета на территории поликлиники № 220, где проходит вакцинация от COVID-19. С 5 декабря начинают вакцинировать работников систем образования, здравоохранения и городских социальных служб. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Из документа следует, что женщин в положении прививать необходимо лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть, вакцинация показана беременным с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19: это, если будущая мама страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Прививку можно делать препаратом "Спутник V" и не ранее 22 недели беременности.

Вакцинация в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией, это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе наиболее высокого риска развития респираторных бактериальных и вирусных инфекций. Однако проводить ее лучше до начала лечения онкозаболевания либо в процессе.

Если онкобольному запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из стационара.

В рекомендациях также отмечается, что прививаться от коронавируса не следует пациентам с тяжелой формой аллергии, а также женщинам в период грудного вскармливания. Отложить вакцинацию на период от 2 до 4 недель необходимо, если человек простыл или плохо себя чувствует по другим причинам.

В числе противопоказаний для вакцинации препаратом "Эпиваккорона" также тяжелые формы аллергии, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит.

Отмечается, что в случае противопоказаний к вакцинации, пациенту выдается медотвод бессрочно или сроком до 30 дней, если он временный. Решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент.