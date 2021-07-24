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Рубрика: В мире

На Бали заканчивается кислород для заболевших COVID-19

Текст: Максим Макарычев

На индонезийском острове Бали не хватает кислорода для пациентов с COVID-19 из-за резкого роста инфекций, заявил глава местного агентства здравоохранения. Эта крупнейшая страна Юго-Восточной Азии борется с самой страшной пандемией коронавируса в регионе.

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Бали, известный своими туристическими пляжами и храмами, а также главный остров Ява и 15 других регионов Индонезии находятся под жесткими ограничениями по коронавирусу, срок действия которых истекает в воскресенье. Правительство этой азиатской страны обсуждает, продлевать эти меры или нет. "У нас нехватка кислорода с 14 июля, и она становится критической с каждым днем из-за всплеска новых случаев", - заявил Reuters глава агентства здравоохранения Бали Кетут Суарджая. По его словам, в четверг пациентам на Бали потребовалось 113,3 тонны кислорода, в то время как в больницах было всего 40,5 тонны. В субботу он не был доступен для комментариев. Нехватка кислорода наблюдалась и на острове Ява. Правительство Индонезии начало импортировать кислород из США и Китая.

По официальным данным, в Индонезии, четвертой по численности населения стране мира, зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом и 80 598 смертей. Всплеск заболеваний, обусловленный дельта-вариантом, не показал никаких признаков замедления. Исследовательская организация "Наш мир в данных" сообщила, что уровень смертности в Индонезии в три раза выше, чем в среднем по миру.

Дебаты по поводу ограничений коронавируса столкнули друг с другом экспертов в области здравоохранения, которые говорят, что преждевременно ослаблять ограничения во время всплеска инфекции, и ассоциации работодателей, которые предупредили о массовых увольнениях сотрудников, если ограничения не будут смягчены.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Пандемия коронавируса COVID-19

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