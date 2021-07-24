На Красной площади прошел 145-й выпуск "кремлевских" лейтенантов

В субботу, 24 июля, на Красной площади состоялся 145-й выпуск офицеров - "кремлевцев". Более чем 270 курсантам Московского высшего общевойскового командного училища вручили лейтенантские погоны и нагрудные знаки.

В торжественной церемонии участвовали начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников, руководство училища, ветераны, почетные гости и родственники выпускников.

"Вам предстоит большая и ответственная работа. История страны учит нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет и защищать национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - обратился к лейтенантам генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

В этом году 89 человек окончили училище с отличием. Двенадцать из них, помимо красного диплома, получили еще и золотую медаль "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования министерства обороны Российской Федерации". В числе выпускников - 15 военнослужащих иностранных государств.

После вручения дипломов в Александровском саду лейтенанты возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и попрощались с Боевым Знаменем Московского высшего общевойскового командного училища.