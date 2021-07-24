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Рубрика: В мире

На Украине будут лишать гражданства за получение российского паспорта

Текст: Александр Саможнев

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предлагает лишать украинского гражданства за получение российского паспорта. Текст документа пока не обнародован, он находится на рассмотрении у руководства Рады. Инициаторами выступили представители партии "Свобода", "Европейская Солидарность" и фракции "Голос", сообщает портал strana.ua.

Фото: PATRICK HERTZOG / AFP
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Напомним, в марте текущего года парламентарии заявили, что будут придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но предложили ввести ограничения для депутатов и чиновников. Такая политика, по всей вероятности, не относится к российскому гражданству.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства". Согласно решению СНБО, госчиновники не должны использовать иностранное гражданство в ущерб национальной безопасности.

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