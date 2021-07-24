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24.07.2021 10:43
Рубрика: Общество

Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести

Текст: Елена Манукиян

Всероссийская перепись населения может начаться на две недели позже, чем планировалось ранее - то есть, не первого, а 15 октября 2021 года. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минэкономразвития, размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России итоги переписи населения огласят в два этапа

Согласно документу, проходить она будет до 14 ноября, а в труднодоступных населенных пунктах ее сроки могут растянуться до 20 декабря. Их перечень должен быть утвержден до 15 августа.

Пока не уточняется в связи с чем сдвигаются даты. Однако ранее в Росстате отмечали, что Всероссийская перепись населения планируется на тот период, когда в регионах прогнозируется улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В ведомстве подчеркнули, что впервые перепись будет цифровой. Для этого создана и прошла успешное тестирование IT-система для сбора, передачи и обработки данных, в регионы доставлены и готовы к работе электронные планшеты.

"Технологически, методологически и организационно у нас все готово", - рассказал "РГ" руководитель Росстата Павел Смелов. По его словам, уже началась подготовка переписчиков, планируется, что их будет 360 тысяч человек. Людей предстоит обучить, как заполнять электронные переписные листы.

Время заполнения анкеты при переписи населения сократится в два раза

Кроме того, готовится запуск модулей цифровой аналитической платформы "Население", которые будут использоваться при подведении итогов переписи. "Работа плановая, идет по графику, неожиданностей здесь тоже не предвидится", - подчеркнул Смелов.

Руководитель Росстата напомнил, что предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также начинались в октябре. Это важно, потому что сохраняется периодичность, которая обеспечит сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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