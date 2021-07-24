Новости

Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба 10:17
Штабы РФ и Сирии проведут совместное совещание в Дамаске 10:11
Недобросовестные работодатели не смогут нанимать мигрантов 10:04
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал Олимпиады 10:01
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 с победы стартовала на Олимпиаде 09:45
В Амурской области возбудили дело о гибели трехлетней девочки 09:40
Карацев вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира 09:30
У мэра Южно-Сахалинска выявили COVID-19 09:25
Теннисист Медведев объяснил, зачем разделся в матче с Бубликом на ОИ 09:17
Сборная России по баскетболу 3х3 одолела чемпионок мира китаянок 08:54
На Чукотке белый медведь напал на человека 08:51
Эксперт рассказал, как пройти углубленное обследование после COVID-19 08:50
Российские дзюдоисты не смогли побороться за медали в первый день Игр 08:45
Юрист рассказал, что может измениться в правах и обязанностях соседей 08:45
Медведев выиграл в первом матче в карьере на Олимпиаде 08:25
Пассажиры задержанных из-за обрушения моста поездов получат промокоды 08:23
Гимнаст Нагорный лидирует в индивидуальном многоборье на Играх в Токио 08:07
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух 07:59
Биолог назвала условие для возникновения "вечной" пандемии COVID-19 07:55
Российский гимнаст Далалоян не сдержал слез на Олимпиаде в Токио 07:47
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами 07:41
Ученые нашли уязвимости в геноме коронавируса 07:35
Эксперт рассказала о новых навыках, востребованных в ритейле 07:08
Глава ОКР Поздняков прокомментировал первую медаль России на Играх в Токио 07:05
Галашина прокомментировала завоевание "серебра" на Олимпиаде 06:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 10:04
Рубрика: Экономика

Недобросовестные работодатели не смогут нанимать мигрантов

Текст: Михаил Фалалеев

МВД России внесет в электронный реестр недобросовестных работодателей реквизиты юридического лица и установочные данные его руководителей. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, это делается для того, чтобы эти работодатели, нарушившие законодательство, в дальнейшем не могли привлечь к работе трудовых мигрантов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МВД планирует организовать подготовку мигрантами документов за пределами России

Речь идет об одном из реестров, которые будут введены по проекту федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Проект, разработанный МВД, предусматривает введение трех электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников и реестра недобросовестных работодателей. В реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников. Физические и юридические лица, включенные в реестр недобросовестных работодателей, не смогут привлекать иностранных работников в течение определенного времени.

Напомним, председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов уже заявлял, что некоторые предложенные МВД новации в новом проекте закона по миграции вызывают вопросы. По его словам, в законопроекте не прописано, как ведомство будет контролировать, чтобы недобросовестные работодатели, попав в соответствующий реестр, не открывали предприятия с другим названием, сохранив при этом старое руководство. Именно поэтому предполагается включение в реестр не только реквизитов юридического лица, но и установочных данных его руководителей или учредителей.

Экономика Работа Занятость Правительство МВД

Главное сегодня

В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации
Путин подписал указ о флагах ВМФ России
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов