Недобросовестные работодатели не смогут нанимать мигрантов

МВД России внесет в электронный реестр недобросовестных работодателей реквизиты юридического лица и установочные данные его руководителей. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, это делается для того, чтобы эти работодатели, нарушившие законодательство, в дальнейшем не могли привлечь к работе трудовых мигрантов.

Речь идет об одном из реестров, которые будут введены по проекту федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Проект, разработанный МВД, предусматривает введение трех электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников и реестра недобросовестных работодателей. В реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников. Физические и юридические лица, включенные в реестр недобросовестных работодателей, не смогут привлекать иностранных работников в течение определенного времени.

Напомним, председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов уже заявлял, что некоторые предложенные МВД новации в новом проекте закона по миграции вызывают вопросы. По его словам, в законопроекте не прописано, как ведомство будет контролировать, чтобы недобросовестные работодатели, попав в соответствующий реестр, не открывали предприятия с другим названием, сохранив при этом старое руководство. Именно поэтому предполагается включение в реестр не только реквизитов юридического лица, но и установочных данных его руководителей или учредителей.