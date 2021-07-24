Оперштаб: В Москве выявлено 3 376 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 3 376 новых случаев заражения COVID-10.

За сутки госпитализированы 1 088 человек. На ИВЛ находятся 576 человек. В городе выздоровели еще 6 577 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 326 132. В столице скончались 105 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.