Памфилова раскритиковала тех, кто выставляет двойников на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала грязной технологией выставление двойников на выборах и выразила уверенность, что практикующие эти методы политтехнологи должны стать нерукопожатными.

"К нам уже пришло несколько жалоб, мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется очень грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть три заявления лидеров партий, которые возмущаются этим", - сказала она, открывая заседание ЦИК в субботу.

Памфилова подчеркнула, что технология направлена на обман избирателя и может приводить к очень тяжелым последствиям, если случайно будет избран "человек, который абсолютно не готов к этому, который решил заработать на этой грязной технологии".

Центризбирком не может снимать двойников с выборов, если у них в порядке документы, но осуждает такие приемы на выборах, заявила глава комиссии. Она также считает, что политтехнологи, которые рекомендуют своим клиентам подобные методы, "должны стать нерукопожатными".

"От этого проигрывают все - общество, люди и государство. Это наша позиция. Надеюсь, что и наши коллеги в регионах, действуя абсолютно по закону, ее разделяют", - заключила Элла Памфилова.