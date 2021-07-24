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24.07.2021 11:38
Рубрика: Власть

Памфилова раскритиковала тех, кто выставляет двойников на выборах

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала грязной технологией выставление двойников на выборах и выразила уверенность, что практикующие эти методы политтехнологи должны стать нерукопожатными.
Элла Памфилова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Элла Памфилова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Элла Памфилова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"К нам уже пришло несколько жалоб, мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется очень грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть три заявления лидеров партий, которые возмущаются этим", - сказала она, открывая заседание ЦИК в субботу.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Памфилова подчеркнула, что технология направлена на обман избирателя и может приводить к очень тяжелым последствиям, если случайно будет избран "человек, который абсолютно не готов к этому, который решил заработать на этой грязной технологии".

Центризбирком не может снимать двойников с выборов, если у них в порядке документы, но осуждает такие приемы на выборах, заявила глава комиссии. Она также считает, что политтехнологи, которые рекомендуют своим клиентам подобные методы, "должны стать нерукопожатными".

"От этого проигрывают все - общество, люди и государство. Это наша позиция. Надеюсь, что и наши коллеги в регионах, действуя абсолютно по закону, ее разделяют", - заключила Элла Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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