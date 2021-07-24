Петр Толстой дал старт сбору предложений в Народную программу "Единой России"

Основой программы работы в Госдуме РФ восьмого созыва станет перечень наказов и предложений жителей, которыми кандидаты и активисты "Единой России" дополнят программу развития Москвы Сергея Собянина - лидера регионального партийного списка. Об этом секретарь реготделения, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил на встрече с партийным активом в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47.

По словам Петра Толстого, сбор предложений поможет создать по настоящему Народную программу: "Это пожелания, запросы и голоса наших избирателей. Их нужно услышать, с ними нужно проговорить действительно значимые для них вопросы, так, чтобы эти вопросы вошли в повестку партийной работы, стали частями партийных или национальных проектов". Толстой призвал депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов, руководителей первичных отделений помочь кандидатам в сборе наказов.

Прозвучали инициативы не ограничивать сбор предложений исключительно вопросами, входящими в компетенцию Государственной думы РФ. В частности, депутат нижней палаты Виктор Селиверстов сказал: "Не будет никакой ошибки, если заинтересованные москвичи включат в Народную программу и пожелания, которые касаются непосредственно Москвы. Это понятно, разумно и оправданно".

Собранные предложения москвичей будут фиксироваться в работе тематических групп, в которые войдут эксперты в сфере транспорта, образования, медицины, экологии, развития городской среды, промышленности. Сенатор Москвы Инна Святенко особо отметила связь Народной программы с программой Сергея Собянина: "От нас ждут предложений по образу будущего Москвы. И в этом отношении я не просто рекомендую, а прошу постоянно использовать программу "Вместе создаем лучший город Земли".