Посольство России посоветовало Конгрессу заняться заключенными в США

Посольство России в США подвергло критике резолюции конгрессменов с требованием освободить из заключения осужденных американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Законодателям, возможно, стоит заняться решением проблем внутри своей страны, говорится в заявлении диппредставительства.

"Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники", - говорится в заявлении, опубликованном посольством на его странице в Facebook. К посту прилагаются фотографии содержащихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.

Ранее Сенат конгресса США принял резолюции с призывом освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Законодатели выражают свою позицию, а исполнительная власть вправе игнорировать документы.

Уилан, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии. В августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве.