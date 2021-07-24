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24.07.2021 10:16
Рубрика: Власть

Посольство России в Токио попросило МОК исправить карту с Крымом

Текст: Александр Саможнев

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта с включением Крыма в состав Украины некорректна, в этой связи Международному олимпийскому комитету (МОК) и оргкомитету Игр следует исправить ошибку, говорится в сообщении посольства РФ в Японии в Facebook.

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"В связи с публикацией на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", - цитирует ТАСС письмо диппредставительста.

При этом отмечалось, что Крым является неотъемлемой частью России, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. "Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - обратилось с просьбой посольство РФ в Токио.

Ранее сообщалось, что на карте МОК со странами в разделе "Расписание и результаты" Крым был отделен от Украины границей. Однако затем после обращения Украины в штаб-квартиру МОК в Швейцарии были внесены изменения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Присоединение Крыма к России

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