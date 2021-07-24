Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Они также договорились о продолжении контактов.