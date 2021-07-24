Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте

Президент России Владимир Путин 25 июля примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году в мероприятии запланировано участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

"Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов", - говорится в сообщении.

Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".