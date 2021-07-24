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24.07.2021 16:14

НВ АЭС отмечена дипломом экологического фонда имени В.И. Вернадского

Нововоронежская АЭС получила диплом победителя и специальный приз от Неправительственного фонда имени В.И. Вернадского за активное участие в масштабном Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Весна-2021", инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Экология и охрана окружающей среды - приоритетные направления в деятельности атомной станции. Нововоронежская АЭС уже восемь лет участвует в акции "Зеленая весна". Мне очень приятно, что с каждым годом ее поддерживает все больше горожан", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В этом году экологический cубботник "Зеленая Весна" проходил с апреля по май в 77 субъектах Российской Федерации, а также Белоруссии. Как рассказали в оргкомитете, в число наиболее активных регионов вошла Воронежская область. Участниками акции стали 125 организаций региона, в том числе Нововоронежсая АЭС.

По инициативе и при содействии Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, возглавляемого работником Нововоронежской АЭС Ольгой Романовой, в г. Нововоронеже прошли экологические и социально значимые мероприятия. Более трехсот жителей города приняли участие в акциях "Зеленая весна-2021", "Сад памяти", "ГЕН уборки", "Весенняя неделя добра", "Чистая весна", "Зеленый друг - становись в наш круг!", "Аптекарская грядка" и др.

Так, была убрана водоохранная зона пруда-охладителя энергоблока №5 НВ АЭС, территория у главного нововоронежского военного мемориала "Звезды Славы", у памятника воинам-интернационалистам, "Аллея Славы", прилегающие к промплощадке НВ АЭС дороги, береговая полоса Аленовского ручья, впадающего в реку Дон. Кроме того, на территории города атомщиков высадили более 2 тыс. саженцев деревьев.

Самых активных участников акции - работников и ветеранов НВ АЭС, "Нововоронежатомэнергоремонта", ВГУ, Клинической больницы №33, городских образовательных и дошкольных учреждений - наградили дипломами и почетными грамотами от Всероссийского общества охраны природы и Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. А работнику НВ АЭС Ольге Романовой, которая является председателем Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, вручили нагрудный знак Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Отличник охраны природы".

Cправка:

В 2021 году Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2021" проводится в восьмой раз. Это ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Его цель - объединить инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами местного самоуправления. Стартовав в 2014 году, мероприятия под эгидой "Зеленой Весны" объединили более 7 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации. Нововоронежская атомная станция ежегодно участвует в этой акции.

 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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