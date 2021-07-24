Под Калугой ветераны-ракетчики отправились по местам боевой славы

Ветераны Барнаульского ракетного соединения отправились в 600-километровый автопробег по местам первых боев Жиздринской наступательной операции с возложением венков к памятникам и братским могилам советских воинов. Автопробег пройдет по Сухиничскому, Думиничскому, Людиновскому и Жиздринскому районам Калужской области.

"Знаменитая 21-я легко-артиллерийская бригада впоследствии была преобразована в нашу ракетную дивизию, поэтому ее боевой путь и лег в основу автопробега", - сообщил бывший командир Барнаульской дивизии РВСН генерал-майор запаса Сергей Матвеев.

В ходе автопробега запланированы встречи ветеранов с юнармейцами и посещение Комнаты боевой Славы Барнаульского ракетного соединения алтайскими кадетами после завершения автопробега.

Ветераны систематизировали фотографии, карты и схемы с мест первых боев севернее Жиздры, вместе с поисковыми отрядами провели работу по увековечению памяти павших воинов 21-й легко-артиллерийской бригады.