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24.07.2021 11:57
Рубрика: Общество

Собянин: Более 60% выпускников реабилитационных школ-интернатов поступают в вузы

Текст: Ирина Рыбникова

Девять выпускников реабилитационных школ-интернатов Москвы закончили учебу с золотыми медалями. Все ребята - с ограниченными возможностями здоровья, но они смогли сдать ЕГЭ наравне со всеми остальными школьниками.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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И это вызывает особую гордость. Как написал мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте, "труд и упорство, увлеченность и целеустремленность этих ребят могут служить примером для каждого из нас".

Среди золотых медалистов - выпускники школы-интерната №1 для слепых детей, а также других реабилитационных школ-интернатов. Собянин напомнил, что всего в Москве работают 8 таких учебных заведений, в которых учатся более 2 тысяч детей с инвалидностью. "Более 60% из них поступают в вузы и успешно реализуют себя в различных профессиональных областях",- подчеркнул мэр.

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