Светлана Разворотнева: В 14 домах Чертаново Северного восстановят подъезды

В доме № 2 к201-207 микрорайона Северное Чертаново предполагается провести капитальный ремонт подъездов. Об этом сообщил генеральный директор ФКР г. Москвы Артур Кескинов. Он выехал на адрес по информации советника мэра по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой.

Всего в Северном Чертаново восстановительный ремонт подъездов, не вошедших ранее в программу Фонда, проведут в 14 домах. Капитальный ремонт в здании был проведен в 2018-2019 годах. Подрядной организацией приведены в порядок электрика, стояки и магистрали горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления, отремонтированы фасады и кровля. При этом восстановительный ремонт подъездов произведен не был - во время принятия решения о капремонте этот вид работ еще не входил в перечень Фонда.

- Моя обязанность, как советника мэра по ЖКХ - доносить проблемы, которые волнуют жителей, до властей Москвы.

Артур Кескинов обсудил ряд вопросов, которые необходимо решить до проведения реконструкции входных групп и холлов: требуется замена канализационной магистрали, необходима помощь в ремонте системы вентиляции и мусоропровода, пришел в негодность внутренний водосток жилого комплекса.

- Судя по всему первоочередная проблема, которая здесь есть, - это завершение работ по инженерным коммуникациям. Также остался вопрос приведения в порядок подъездов жилых домов и необходимо разобраться с мусоропроводом, который по каким-то причинам не вошел в первый протокол общего решения собрания жителей. Самое главное: нам надо договориться, чтобы потом ничего не переделывать - как, где, в какой цвет, какую плитку будем класть - какой-то период времени это займет. Мне кажется, что мы найдем решения, согласуем, и в этом году, наверное, начнем, - сказал Артур Кескинов.

Сотрудники Фонда капремонта совместно с представителями управляющей компании и жителями проработают план работ, определят порядок действий. Так как реконструкция предполагается масштабной, работы, вероятно, завершат к концу 2022 года.