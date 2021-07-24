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24.07.2021 09:20
Рубрика: Власть

Завершено строительство современных очистных сооружений в ТиНАО

Текст: Ирина Огилько
Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский (ТиНАО). Подробности журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Строительство было начато год назад, - отметил он. - Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово. Производительность новых очистных сооружений составляет шесть тысяч кубометров в сутки. Они оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Теперь сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания. Объект построен в рамках масштабной программы реконструкции очистных сооружений в округе и строительства новых. Как напомнил глава комплекса городского хозяйства Москвы, после присоединения к Москве в ТиНАО была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Кроме того, оказался выработан ресурс технологического оборудования.

Всего программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года. К этой дате все без исключения очистные сооружения в округе получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания. Сейчас уже реконструировано восемь локальных очистных сооружений. Выведены из эксплуатации три устаревших комплекса, на их месте возведены насосные станции, которые перекачивают сточные воды на современные объекты.

ТиНАО - название двух новых административных округов Москвы - Троицкого и Новомосковского.

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