Новости

Дым от пожаров в Якутии пришел на Аляску 04:00
Вирусолог рассказал о вакцинации от COVID-19 без тестов на антитела 03:46
На Олимпиаде в Токио начались соревнования по академической гребле 02:40
Эпидемиолог: Говорить об особых симптомах "гамма"-штамма COVID-19 рано 02:00
В Британии выявлен новый штамм коронавируса - "туристический" 01:56
МЧС: Ситуация в Сочи улучшилась, эвакуация населения не требуется 01:31
Самолет США нарушил воздушные границы Венесуэлы 00:52
ЮНЕСКО ждет от Анкары доклада по Айе-Софии 00:17
Стал известен тренерский штаб Карпина в сборной России 23.07.2021
РФПИ анонсировал увеличение производства "Спутника V" в сентябре 23.07.2021
Собянин поздравил работников торговли с наступающим профессиональным праздником 23.07.2021
РФПИ и Аргентина работают над ускорением поставок"Спутника V" в страну 23.07.2021
Зеленский ввел санкции против Wildberries 23.07.2021
Собянин: Миллион столичных пенсионеров уже привит от COVID 23.07.2021
Глава минздрава Турции привал вернуть строгие ограничительные меры 23.07.2021
В крупнейших городах Коми закрывают фудкорты и ярмарки из-за COVID-19 23.07.2021
В Калининградской области разрешили свадьбы и корпоративы для привитых 23.07.2021
Экран рухнул в преддверии музыкального фестиваля Rolling Loud во Флориде 23.07.2021
В Вооруженных силах более 35 тысяч человек вылечили от коронавируса 23.07.2021
США пригрозили Польше за отказ в лицензии американскому телеканалу 23.07.2021
Менеджер МакSим рассказала об улучшении ее состояния 23.07.2021
Facebook покажет самые интересные моменты с Олимпиады 23.07.2021
В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа 23.07.2021
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса 23.07.2021
Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва 23.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 04:00
Рубрика: Происшествия

Дым от пожаров в Якутии пришел на Аляску

Текст: Дина Непомнящая

Штат Аляска накрыл дым, пришедший со стороны Якутии, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Авиалесоохраны на 24 июля в Республике Саха действуют 222 природных пожара. За последние сутки удалось ликвидировать 15 точек возгорания.

В Якутии установился чрезвычайно высокий класс пожароопасности

Наиболее сложная ситуация сейчас в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Томпонском, Таттинском, Сунтарском и Хангаласском районах. 17 населенных пунктов находятся в зоне сильного задымления. Идет постоянный мониторинг воздуха.

В последние сутки с пожарами боролись 2 069 человек и 263 единицы техники. В Сунтарском и Нюрбинском районах задействовали два борта Бе-200ЧС, произвели три сброса и слили 27 тонн воды.

- Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного района. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение на территории Хангаласского района, - рассказал начальник регионального главка МЧС Павел Гарин.

В регионах Происшествия ЧП Пожары В мире США Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
МЧС: Ситуация в Сочи улучшилась, эвакуация населения не требуется
Британские медики обнаружили новую мутацию коронавируса
Собянин: Миллион столичных пенсионеров уже привит от COVID
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V"
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров