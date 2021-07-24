Дым от пожаров в Якутии пришел на Аляску

Штат Аляска накрыл дым, пришедший со стороны Якутии, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Авиалесоохраны на 24 июля в Республике Саха действуют 222 природных пожара. За последние сутки удалось ликвидировать 15 точек возгорания.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Томпонском, Таттинском, Сунтарском и Хангаласском районах. 17 населенных пунктов находятся в зоне сильного задымления. Идет постоянный мониторинг воздуха.

В последние сутки с пожарами боролись 2 069 человек и 263 единицы техники. В Сунтарском и Нюрбинском районах задействовали два борта Бе-200ЧС, произвели три сброса и слили 27 тонн воды.

- Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного района. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение на территории Хангаласского района, - рассказал начальник регионального главка МЧС Павел Гарин.