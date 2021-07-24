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Рубрика: Происшествия

Мэрия Магадана заплатит 150 тыс рублей девочке, на которую напала собака

Текст: Дина Непомнящая

Компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей обязали выплатить мэрию Магадана в пользу девочки, на которую напала бродячая собака.

На Ямале ищут хозяина собаки, которая покусала восемь человек

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, инцидент случился 10 апреля во дворе дома на улице Пролетарской. Агрессивное бродячее животное набросилось на семилетнего ребенка. Позже собаку поймали и отправили в приют.

Поскольку следить за бездомными животными должны представители городской администрации, прокуратура предъявила иск к мэрии. Суд поддержал требование. Решение в законную силу еще не вступило.

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