Мэрия Магадана заплатит 150 тыс рублей девочке, на которую напала собака

Компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей обязали выплатить мэрию Магадана в пользу девочки, на которую напала бродячая собака.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, инцидент случился 10 апреля во дворе дома на улице Пролетарской. Агрессивное бродячее животное набросилось на семилетнего ребенка. Позже собаку поймали и отправили в приют.

Поскольку следить за бездомными животными должны представители городской администрации, прокуратура предъявила иск к мэрии. Суд поддержал требование. Решение в законную силу еще не вступило.