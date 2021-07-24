На Чукотке белый медведь напал на человека

На жителя села Нешкан в Чукотском автономном округе напала белая медведица. Зверь защищал своих детенышей.

Как сообщается в официальном аккаунте регионального правительства в Instagram, медведица с медвежатами каким-то образом забрались в контейнер. Когда мужчина решил его открыть, он обнаружил незваных гостей. Медведица, испугавшись, что человек причинит вред ее детям, решила атаковать. К счастью, она лишь слегка задела мужчину. Его жизнь вне опасности.

После случившегося десять охотников общины "Дауркин" прогнали медведей из села. Семья ушла в море.