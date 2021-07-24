В Хабаровском крае упал легкий самолет

В пригороде Хабаровска упал легкий самолет. Информации о погибших и пострадавших еще нет.

"На место выехала оперативная группа. Она пока не добралась", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС края.

По словам очевидцев, ЧП произошло в окрестностях села Калинка, а на борту воздушного судна находились два человека.

Подобное авиапроисшествие в этом месте случилось 18 апреля 2020 года. Тогда самолет вылетевший с аэродрома Калинка потерпел крушение в 700 метрах от поселка Лесное. Никто из четырех человек, находившихся на борту не выжил. Аэродром работал без лицензии и комиссия Межгосударственного авиационного комитета запретила там полеты.