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Рубрика: Общество

В три региона ДФО пришла аномально жаркая погода

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях с 23 по 28 июля установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на шесть-восемь градусов.

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В ФГБУ "Дальневосточное УГМС" отмечают, что температура выше 30 градусов тепла типична для лета в Хабаровском крае. Но в этом году период жары стал более длительным, чем обычно, а температура в среднем оказалась выше нормы на пять-шесть градусов. В ближайшие дни жителей региона ожидает еще большее потепление.

В Приморье из-за аномально жаркой погоды объявили штормовое предупреждение.

"Максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов 35 градусов и выше, для западных и центральных районов 37 градусов и выше", - сообщает пресс-служба Примгидромета.

В ЕАО температура в среднем на семь градусов выше нормы. В региональном главке МЧС напомнили, что в такую погоду рекомендуется носить светлую одежду из хлопка и других "дышащих" тканей, не забывать о головных уборах и больше времени проводить в тени. Тем, кто решил спастись от жары у водоема, не стоит забывать о правилах безопасного отдыха у воды.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Еврейская АО ДФО Хабаровский край

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