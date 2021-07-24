За сутки в России подтверждено 23 947 случаев COVID-19 в 85 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3376
- 2 Московская область 2096
- 3 Санкт-Петербург 1937
- 4 Нижегородская область 533
- 5 Свердловская область 488
- 6 Красноярский край 487
- 7 Воронежская область 472
- 8 Пермский край 423
- 9 Иркутская область 406
- 10 Республика Крым 396
- 11 Ростовская область 378
- 12 Омская область 368
- 13 Самарская область 329
- 14 Хабаровский край 328
- 15 Волгоградская область 315
- 16 Челябинская область 312
- 17 Оренбургская область 310
- 18 Брянская область 298
- 19 Ставропольский край 293
- 20 Астраханская область 290
- 21 Забайкальский край 290
- 22 Республика Коми 279
- 23 Алтайский край 276
- 24 Тюменская область 269
- 25 Тверская область 264
- 26 Приморский край 261
- 27 Ульяновская область 260
- 28 Мурманская область 254
- 29 Краснодарский край 252
- 30 Республика Башкортостан 249
- 31 Липецкая область 245
- 32 Саратовская область 245
- 33 Ленинградская область 241
- 34 Пензенская область 235
- 35 Республика Бурятия 230
- 36 Калининградская область 230
- 37 Вологодская область 230
- 38 Архангельская область 222
- 39 Владимирская область 221
- 40 Новосибирская область 213
- 41 Смоленская область 208
- 42 Республика Дагестан 205
- 43 Ярославская область 197
- 44 Курская область 196
- 45 Кемеровская область 195
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 190
- 47 Республика Тыва 182
- 48 Республика Карелия 182
- 49 Республика Хакасия 180
- 50 Севастополь 156
- 51 Новгородская область 147
- 52 Удмуртская Республика 146
- 53 Тульская область 145
- 54 Белгородская область 143
- 55 Костромская область 137
- 56 Рязанская область 137
- 57 Калужская область 136
- 58 Томская область 128
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- 60 Псковская область 125
- 61 Амурская область 125
- 62 Курганская область 125
- 63 Кировская область 125
- 64 Чеченская Республика 123
- 65 Республика Саха (Якутия) 120
- 66 Республика Калмыкия 115
- 67 Ивановская область 113
- 68 Сахалинская область 102
- 69 Тамбовская область 98
- 70 Орловская область 85
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 72 Республика Чувашия 69
- 73 Республика Мордовия 68
- 74 Республика Марий Эл 61
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 76 Республика Татарстан 56
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 54
- 78 Камчатский край 53
- 79 Республика Адыгея 52
- 80 Республика Ингушетия 52
- 81 Республика Алтай 50
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 15
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 102 469 случаев (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Орловская область 0,22%
- 2. Москва 0,23%
- 3. Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
- Москва 105
- Санкт-Петербург 73
- Иркутская область 32
- Краснодарский край 28
- Нижегородская область 27
- Ростовская область 25
- Московская область 24
- Пермский край 23
- Свердловская область 20
- Алтайский край 20
- Красноярский край 19
- Пензенская область 16
- Волгоградская область 15
- Республика Дагестан 15
- Саратовская область 15
- Астраханская область 13
- Самарская область 13
- Республика Бурятия 13
- Новосибирская область 12
- Брянская область 11
- Республика Коми 11
- Ленинградская область 11
- Челябинская область 11
- Забайкальский край 10
- Воронежская область 9
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Крым 9
- Ульяновская область 9
- Удмуртская Республика 8
- Липецкая область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Ставропольский край 7
- Тюменская область 7
- Владимирская область 6
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Вологодская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Чувашия 6
- Оренбургская область 6
- Омская область 6
- Белгородская область 5
- Рязанская область 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Хакасия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Хабаровский край 5
- Курская область 4
- Ярославская область 4
- Псковская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Магаданская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Севастополь 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Сахалинская область 3
- Калужская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Калининградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Алтай 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 153 095 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 952 человека
- Москва 6577
- Московская область 2087
- Санкт-Петербург 1931
- Нижегородская область 487
- Свердловская область 461
- Пермский край 457
- Воронежская область 365
- Республика Крым 362
- Брянская область 353
- Республика Башкортостан 303
- Красноярский край 298
- Ростовская область 293
- Забайкальский край 278
- Приморский край 277
- Омская область 246
- Самарская область 224
- Ульяновская область 224
- Тюменская область 219
- Хабаровский край 218
- Ханты-Мансийский автономный округ 212
- Саратовская область 209
- Челябинская область 197
- Иркутская область 193
- Кемеровская область 193
- Республика Бурятия 193
- Владимирская область 187
- Вологодская область 185
- Республика Дагестан 178
- Республика Карелия 177
- Волгоградская область 174
- Архангельская область 172
- Тверская область 171
- Оренбургская область 161
- Калининградская область 152
- Республика Коми 137
- Республика Хакасия 126
- Псковская область 124
- Астраханская область 124
- Севастополь 122
- Курская область 117
- Ямало-Ненецкий автономный округ 116
- Новгородская область 115
- Новосибирская область 114
- Белгородская область 112
- Рязанская область 109
- Ярославская область 107
- Кировская область 104
- Ставропольский край 103
- Алтайский край 103
- Смоленская область 94
- Курганская область 93
- Калужская область 92
- Костромская область 92
- Ивановская область 87
- Ленинградская область 87
- Республика Чувашия 87
- Тамбовская область 84
- Липецкая область 83
- Мурманская область 80
- Орловская область 78
- Сахалинская область 67
- Краснодарский край 62
- Республика Тыва 62
- Республика Татарстан 59
- Тульская область 58
- Амурская область 58
- Республика Мордовия 47
- Удмуртская Республика 47
- Республика Адыгея 43
- Республика Калмыкия 40
- Кабардино-Балкарская Республика 38
- Республика Алтай 38
- Пензенская область 33
- Республика Марий Эл 32
- Томская область 32
- Республика Северная Осетия - Алания 29
- Чеченская Республика 21
- Республика Саха (Якутия) 21
- Карачаево-Черкесская Республика 18
- Магаданская область 15
- Камчатский край 11
- Чукотский автономный округ 10
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Ингушетия 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 471 956.