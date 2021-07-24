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24.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 947 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3376
  • 2 Московская область 2096
  • 3 Санкт-Петербург 1937
  • 4 Нижегородская область 533
  • 5 Свердловская область 488
  • 6 Красноярский край 487
  • 7 Воронежская область 472
  • 8 Пермский край 423
  • 9 Иркутская область 406
  • 10 Республика Крым 396
  • 11 Ростовская область 378
  • 12 Омская область 368
  • 13 Самарская область 329
  • 14 Хабаровский край 328
  • 15 Волгоградская область 315
  • 16 Челябинская область 312
  • 17 Оренбургская область 310
  • 18 Брянская область 298
  • 19 Ставропольский край 293
  • 20 Астраханская область 290
  • 21 Забайкальский край 290
  • 22 Республика Коми 279
  • 23 Алтайский край 276
  • 24 Тюменская область 269
  • 25 Тверская область 264
  • 26 Приморский край 261
  • 27 Ульяновская область 260
  • 28 Мурманская область 254
  • 29 Краснодарский край 252
  • 30 Республика Башкортостан 249
  • 31 Липецкая область 245
  • 32 Саратовская область 245
  • 33 Ленинградская область 241
  • 34 Пензенская область 235
  • 35 Республика Бурятия 230
  • 36 Калининградская область 230
  • 37 Вологодская область 230
  • 38 Архангельская область 222
  • 39 Владимирская область 221
  • 40 Новосибирская область 213
  • 41 Смоленская область 208
  • 42 Республика Дагестан 205
  • 43 Ярославская область 197
  • 44 Курская область 196
  • 45 Кемеровская область 195
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • 47 Республика Тыва 182
  • 48 Республика Карелия 182
  • 49 Республика Хакасия 180
  • 50 Севастополь 156
  • 51 Новгородская область 147
  • 52 Удмуртская Республика 146
  • 53 Тульская область 145
  • 54 Белгородская область 143
  • 55 Костромская область 137
  • 56 Рязанская область 137
  • 57 Калужская область 136
  • 58 Томская область 128
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • 60 Псковская область 125
  • 61 Амурская область 125
  • 62 Курганская область 125
  • 63 Кировская область 125
  • 64 Чеченская Республика 123
  • 65 Республика Саха (Якутия) 120
  • 66 Республика Калмыкия 115
  • 67 Ивановская область 113
  • 68 Сахалинская область 102
  • 69 Тамбовская область 98
  • 70 Орловская область 85
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 72 Республика Чувашия 69
  • 73 Республика Мордовия 68
  • 74 Республика Марий Эл 61
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 76 Республика Татарстан 56
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 54
  • 78 Камчатский край 53
  • 79 Республика Адыгея 52
  • 80 Республика Ингушетия 52
  • 81 Республика Алтай 50
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 15

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 102 469 случаев (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Орловская область 0,22%
  • 2. Москва 0,23%
  • 3. Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
  1. Москва 105
  2. Санкт-Петербург 73
  3. Иркутская область 32
  4. Краснодарский край 28
  5. Нижегородская область 27
  6. Ростовская область 25
  7. Московская область 24
  8. Пермский край 23
  9. Свердловская область 20
  10. Алтайский край 20
  11. Красноярский край 19
  12. Пензенская область 16
  13. Волгоградская область 15
  14. Республика Дагестан 15
  15. Саратовская область 15
  16. Астраханская область 13
  17. Самарская область 13
  18. Республика Бурятия 13
  19. Новосибирская область 12
  20. Брянская область 11
  21. Республика Коми 11
  22. Ленинградская область 11
  23. Челябинская область 11
  24. Забайкальский край 10
  25. Воронежская область 9
  26. Тульская область 9
  27. Мурманская область 9
  28. Республика Крым 9
  29. Ульяновская область 9
  30. Удмуртская Республика 8
  31. Липецкая область 7
  32. Карачаево-Черкесская Республика 7
  33. Ставропольский край 7
  34. Тюменская область 7
  35. Владимирская область 6
  36. Смоленская область 6
  37. Тверская область 6
  38. Вологодская область 6
  39. Республика Башкортостан 6
  40. Республика Чувашия 6
  41. Оренбургская область 6
  42. Омская область 6
  43. Белгородская область 5
  44. Рязанская область 5
  45. Чеченская Республика 5
  46. Республика Марий Эл 5
  47. Республика Хакасия 5
  48. Республика Саха (Якутия) 5
  49. Хабаровский край 5
  50. Курская область 4
  51. Ярославская область 4
  52. Псковская область 4
  53. Кабардино-Балкарская Республика 4
  54. Кемеровская область 4
  55. Приморский край 4
  56. Магаданская область 4
  57. Ивановская область 3
  58. Костромская область 3
  59. Орловская область 3
  60. Тамбовская область 3
  61. Республика Карелия 3
  62. Республика Калмыкия 3
  63. Севастополь 3
  64. Республика Северная Осетия - Алания 3
  65. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  66. Сахалинская область 3
  67. Калужская область 2
  68. Новгородская область 2
  69. Республика Мордовия 2
  70. Кировская область 2
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  72. Калининградская область 1
  73. Республика Адыгея 1
  74. Республика Ингушетия 1
  75. Республика Алтай 1
  76. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 153 095 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 952 человека
  1. Москва 6577
  2. Московская область 2087
  3. Санкт-Петербург 1931
  4. Нижегородская область 487
  5. Свердловская область 461
  6. Пермский край 457
  7. Воронежская область 365
  8. Республика Крым 362
  9. Брянская область 353
  10. Республика Башкортостан 303
  11. Красноярский край 298
  12. Ростовская область 293
  13. Забайкальский край 278
  14. Приморский край 277
  15. Омская область 246
  16. Самарская область 224
  17. Ульяновская область 224
  18. Тюменская область 219
  19. Хабаровский край 218
  20. Ханты-Мансийский автономный округ 212
  21. Саратовская область 209
  22. Челябинская область 197
  23. Иркутская область 193
  24. Кемеровская область 193
  25. Республика Бурятия 193
  26. Владимирская область 187
  27. Вологодская область 185
  28. Республика Дагестан 178
  29. Республика Карелия 177
  30. Волгоградская область 174
  31. Архангельская область 172
  32. Тверская область 171
  33. Оренбургская область 161
  34. Калининградская область 152
  35. Республика Коми 137
  36. Республика Хакасия 126
  37. Псковская область 124
  38. Астраханская область 124
  39. Севастополь 122
  40. Курская область 117
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 116
  42. Новгородская область 115
  43. Новосибирская область 114
  44. Белгородская область 112
  45. Рязанская область 109
  46. Ярославская область 107
  47. Кировская область 104
  48. Ставропольский край 103
  49. Алтайский край 103
  50. Смоленская область 94
  51. Курганская область 93
  52. Калужская область 92
  53. Костромская область 92
  54. Ивановская область 87
  55. Ленинградская область 87
  56. Республика Чувашия 87
  57. Тамбовская область 84
  58. Липецкая область 83
  59. Мурманская область 80
  60. Орловская область 78
  61. Сахалинская область 67
  62. Краснодарский край 62
  63. Республика Тыва 62
  64. Республика Татарстан 59
  65. Тульская область 58
  66. Амурская область 58
  67. Республика Мордовия 47
  68. Удмуртская Республика 47
  69. Республика Адыгея 43
  70. Республика Калмыкия 40
  71. Кабардино-Балкарская Республика 38
  72. Республика Алтай 38
  73. Пензенская область 33
  74. Республика Марий Эл 32
  75. Томская область 32
  76. Республика Северная Осетия - Алания 29
  77. Чеченская Республика 21
  78. Республика Саха (Якутия) 21
  79. Карачаево-Черкесская Республика 18
  80. Магаданская область 15
  81. Камчатский край 11
  82. Чукотский автономный округ 10
  83. Ненецкий автономный округ 5
  84. Республика Ингушетия 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 471 956.

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