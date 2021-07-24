За сутки в России подтверждено 23 947 случаев COVID-19 в 85 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,2% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3376

2 Московская область 2096

3 Санкт-Петербург 1937

4 Нижегородская область 533

5 Свердловская область 488

6 Красноярский край 487

7 Воронежская область 472

8 Пермский край 423

9 Иркутская область 406

10 Республика Крым 396

11 Ростовская область 378

12 Омская область 368

13 Самарская область 329

14 Хабаровский край 328

15 Волгоградская область 315

16 Челябинская область 312

17 Оренбургская область 310

18 Брянская область 298

19 Ставропольский край 293

20 Астраханская область 290

21 Забайкальский край 290

22 Республика Коми 279

23 Алтайский край 276

24 Тюменская область 269

25 Тверская область 264

26 Приморский край 261

27 Ульяновская область 260

28 Мурманская область 254

29 Краснодарский край 252

30 Республика Башкортостан 249

31 Липецкая область 245

32 Саратовская область 245

33 Ленинградская область 241

34 Пензенская область 235

35 Республика Бурятия 230

36 Калининградская область 230

37 Вологодская область 230

38 Архангельская область 222

39 Владимирская область 221

40 Новосибирская область 213

41 Смоленская область 208

42 Республика Дагестан 205

43 Ярославская область 197

44 Курская область 196

45 Кемеровская область 195

46 Ханты-Мансийский автономный округ 190

47 Республика Тыва 182

48 Республика Карелия 182

49 Республика Хакасия 180

50 Севастополь 156

51 Новгородская область 147

52 Удмуртская Республика 146

53 Тульская область 145

54 Белгородская область 143

55 Костромская область 137

56 Рязанская область 137

57 Калужская область 136

58 Томская область 128

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 127

60 Псковская область 125

61 Амурская область 125

62 Курганская область 125

63 Кировская область 125

64 Чеченская Республика 123

65 Республика Саха (Якутия) 120

66 Республика Калмыкия 115

67 Ивановская область 113

68 Сахалинская область 102

69 Тамбовская область 98

70 Орловская область 85

71 Кабардино-Балкарская Республика 82

72 Республика Чувашия 69

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Марий Эл 61

75 Карачаево-Черкесская Республика 57

76 Республика Татарстан 56

77 Республика Северная Осетия-Алания 54

78 Камчатский край 53

79 Республика Адыгея 52

80 Республика Ингушетия 52

81 Республика Алтай 50

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 102 469 случаев (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Орловская область 0,22%

2. Москва 0,23%

3. Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24% За последние сутки подтверждено 799 смертей Москва 105 Санкт-Петербург 73 Иркутская область 32 Краснодарский край 28 Нижегородская область 27 Ростовская область 25 Московская область 24 Пермский край 23 Свердловская область 20 Алтайский край 20 Красноярский край 19 Пензенская область 16 Волгоградская область 15 Республика Дагестан 15 Саратовская область 15 Астраханская область 13 Самарская область 13 Республика Бурятия 13 Новосибирская область 12 Брянская область 11 Республика Коми 11 Ленинградская область 11 Челябинская область 11 Забайкальский край 10 Воронежская область 9 Тульская область 9 Мурманская область 9 Республика Крым 9 Ульяновская область 9 Удмуртская Республика 8 Липецкая область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Ставропольский край 7 Тюменская область 7 Владимирская область 6 Смоленская область 6 Тверская область 6 Вологодская область 6 Республика Башкортостан 6 Республика Чувашия 6 Оренбургская область 6 Омская область 6 Белгородская область 5 Рязанская область 5 Чеченская Республика 5 Республика Марий Эл 5 Республика Хакасия 5 Республика Саха (Якутия) 5 Хабаровский край 5 Курская область 4 Ярославская область 4 Псковская область 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Кемеровская область 4 Приморский край 4 Магаданская область 4 Ивановская область 3 Костромская область 3 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Калмыкия 3 Севастополь 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Сахалинская область 3 Калужская область 2 Новгородская область 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Калининградская область 1 Республика Адыгея 1 Республика Ингушетия 1 Республика Алтай 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 153 095 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 952 человека Москва 6577 Московская область 2087 Санкт-Петербург 1931 Нижегородская область 487 Свердловская область 461 Пермский край 457 Воронежская область 365 Республика Крым 362 Брянская область 353 Республика Башкортостан 303 Красноярский край 298 Ростовская область 293 Забайкальский край 278 Приморский край 277 Омская область 246 Самарская область 224 Ульяновская область 224 Тюменская область 219 Хабаровский край 218 Ханты-Мансийский автономный округ 212 Саратовская область 209 Челябинская область 197 Иркутская область 193 Кемеровская область 193 Республика Бурятия 193 Владимирская область 187 Вологодская область 185 Республика Дагестан 178 Республика Карелия 177 Волгоградская область 174 Архангельская область 172 Тверская область 171 Оренбургская область 161 Калининградская область 152 Республика Коми 137 Республика Хакасия 126 Псковская область 124 Астраханская область 124 Севастополь 122 Курская область 117 Ямало-Ненецкий автономный округ 116 Новгородская область 115 Новосибирская область 114 Белгородская область 112 Рязанская область 109 Ярославская область 107 Кировская область 104 Ставропольский край 103 Алтайский край 103 Смоленская область 94 Курганская область 93 Калужская область 92 Костромская область 92 Ивановская область 87 Ленинградская область 87 Республика Чувашия 87 Тамбовская область 84 Липецкая область 83 Мурманская область 80 Орловская область 78 Сахалинская область 67 Краснодарский край 62 Республика Тыва 62 Республика Татарстан 59 Тульская область 58 Амурская область 58 Республика Мордовия 47 Удмуртская Республика 47 Республика Адыгея 43 Республика Калмыкия 40 Кабардино-Балкарская Республика 38 Республика Алтай 38 Пензенская область 33 Республика Марий Эл 32 Томская область 32 Республика Северная Осетия - Алания 29 Чеченская Республика 21 Республика Саха (Якутия) 21 Карачаево-Черкесская Республика 18 Магаданская область 15 Камчатский край 11 Чукотский автономный округ 10 Ненецкий автономный округ 5 Республика Ингушетия 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 471 956. ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса